В Одессе с большим ажиотажем прошел военно-морской парад (видео)

Сегодня, 24, августа, в Украине отмечают 30 годовщину со Дня Независимости. По такому случаю парад прошел не только в столице, но и других городах, включая Одессу. При этом на юге собралась большая толпа на пляже, чтобы посмотреть на военную технику.

Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews".

"Под звуки оркестра огромное количество людей наблюдали за кораблями Украины и НАТО, которые следовали в сторону Одесского порта", - говорится в сообщении. Украинцам очень понравились залпы кораблей и полеты истребителей. Кроме того, люди восторженно реагировали на высадку десанта в море из вертолетов.