Танки, авиация и корабли: онлайн-трансляция парада на День независимости

День независимости Украины в этом году проходит с традиционным парадом войск в Киеве. На Крещатике ожидается марш пешей колонны, пролет воздушной и проезд механизированной колонны.

РБК-Украина следит за торжественным парадом в столице.

Перед официальной церемонией на парад приехали иностранные делегации, часть из которых представлена на самом высоком уровне. По состоянию на 10:10 проходит торжественное поднятие государственного флага.

Фото: церемония поднятия государственного флага

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Отметим, в сегодняшнем параде примут участие более 5 000 военнослужащих, десятки единиц военной техники и свыше 50 летательных аппаратов.

Авиация

В небо над Киевом поднимется авиация ВСУ, Военно-морских сил, Национальной гвардии, полиции, ГСЧС и стран-партнеров. В частности, армейские вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-14, французские вертолеты ГСЧС и Нацгвардии и пограничные патрульные самолеты.

Также пролет над Крещатиком сделают военно-транспортные самолеты Ан-26, самолет нового поколения Ан-70, самый большой самолет в мире "Мрия", штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27.

От международных партнеров участвуют летательные аппараты UH-60, BlackHawk, C-27JSpartan, "Еврофайтер" и "Тайфун".

Механизированная колонна

По центральной улице Киева проедут современные образцы вооружения, военной и специальной техники Украины и государств-партнеров. В частности, бронетранспортеры БТР-4К, БТР-4Е, БТР-3ДА, тактические боевые машины "Онцилла", бронеавтомобили украинского производства "Казак-2" и "Казак-2М1".

Кроме того, проедут минометные установки "БАРС-8", боевой танк "Оплот", танковая рота, артиллерийские гаубицы "ГИАЦИНТ-Б" и 2А65 "МСТА-Б", боевые машины реактивной артиллерии "Град" и РСЗО "Сосна".

Также проедут установка оперативно-тактического ракетного комплекса "САПСАН", береговой ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун", зенитные установки "БУК-М1" и "ТОР".

Истребители МиГ-29 с сигнальными ракетами и дымом в цвет Государственного флага Украины завершат торжественный парад.

Парад на воде

От Военно-морских сил Украины в параде на воде примут участие малые бронированные артиллерийские катера "Костополь", "Бердянск", "Никополь" и десантные катера "Сватово", "Малин" и "Станислав".