В Одесі з великим ажіотажем пройшов військово-морський парад (відео)

Сьогодні, 24, серпня, в Україні відзначають 30 річницю з Дня Незалежності. З такої нагоди парад пройшов не тільки в столиці, а й інших містах, включаючи Одесу. При цьому на півдні зібрався великий натовп на пляжі, щоб подивитися на військову техніку.

Про це повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNews".

"Під звуки оркестру величезна кількість людей спостерігали за кораблями України і НАТО, які слідували в сторону Одеського порту", - йдеться в повідомленні. Українцям дуже сподобалися залпи кораблів і польоти винищувачів. Крім того, люди захоплено реагували на висадку десанту в море з вертольотів.