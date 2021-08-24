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В Одесі з великим ажіотажем пройшов військово-морський парад (відео)

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Одеса, Вівторок 24 серпня 2021 14:16
В Одесі з великим ажіотажем пройшов військово-морський парад (відео) Колаж РБК-Україна: військово-морський парад в Одесі зібрав безліч глядачів
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 24, серпня, в Україні відзначають 30 річницю з Дня Незалежності. З такої нагоди парад пройшов не тільки в столиці, а й інших містах, включаючи Одесу. При цьому на півдні зібрався великий натовп на пляжі, щоб подивитися на військову техніку.

Про це повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNews".

"Під звуки оркестру величезна кількість людей спостерігали за кораблями України і НАТО, які слідували в сторону Одеського порту", - йдеться в повідомленні.

Українцям дуже сподобалися залпи кораблів і польоти винищувачів. Крім того, люди захоплено реагували на висадку десанту в море з вертольотів.

Нагадаємо, в Києві на Хрещатику пройшов марш пішої колони. Також пролетіла повітряна і проїхала механізована колона. Всього було залучено десятки одиниць військової техніки і понад 50 літальних апаратів.

При цьому в параді взяли участь понад 5 тисяч військовослужбовців. Від міжнародних партнерів участь брали літальні апарати UH-60, BlackHawk, C-27JSpartan, "Єврофайтер" і "Тайфун".

Від військово-морських сил України в параді на воді взяли участь малі броньовані артилерійські катери "Костопіль", "Бердянськ", "Нікополь" і десантні катери "Сватове", "Малин" і "Станіслав".

Ми також писали про те, що Володимир Зеленський розплакався на святкуванні Дня Незалежності.

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Одеса Парад на День Незалежності
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