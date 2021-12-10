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В Одессе бабушки на спортплощадке стали звездами сети: смотрите на видео, что они вытворяют

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Одесса, Пятница 10 декабря 2021 14:04
В Одессе бабушки на спортплощадке стали звездами сети: смотрите на видео, что они вытворяют В Одессе бабушки-спортсменки стали звездами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе на спортивной площадке две пенсионерки показали бодрость духа и как надо заниматься спортом.

Видео с упражнениями бабушек опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO".

"Зацените, что вытворяют одесские бабушки в 7 утра", - подписал автор видео.

На кадрах мы можем наблюдать, как две пенсионерки пришли на одну из местных спортивных площадок.

Каждая из них выбрала для себя тренажер и принялась заниматься физическими упражнениями. Бабушки активно работали руками и ногами.

В Одессе бабушки "прокачали" спортплощадку

Отметим, что в Харькове, например, коммунальщики тоже отличились и стали звездами сети. Мужчины вспомнили детство и на несколько минут стали детьми.

Как мы ранее писали, 104-летняя украинка вакцинировалась от коронавируса перед путешествием за границу.

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