В Одессе бабушки на спортплощадке стали звездами сети: смотрите на видео, что они вытворяют
В Одессе на спортивной площадке две пенсионерки показали бодрость духа и как надо заниматься спортом.
Видео с упражнениями бабушек опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO".
"Зацените, что вытворяют одесские бабушки в 7 утра", - подписал автор видео.
На кадрах мы можем наблюдать, как две пенсионерки пришли на одну из местных спортивных площадок.
Каждая из них выбрала для себя тренажер и принялась заниматься физическими упражнениями. Бабушки активно работали руками и ногами.
В Одессе бабушки "прокачали" спортплощадку
Отметим, что в Харькове, например, коммунальщики тоже отличились и стали звездами сети. Мужчины вспомнили детство и на несколько минут стали детьми.
Как мы ранее писали, 104-летняя украинка вакцинировалась от коронавируса перед путешествием за границу.