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В Харькове коммунальщики на минутку "стали детьми" и превратились в звезд сети (видео)

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Харьков, Четверг 02 декабря 2021 11:47
В Харькове коммунальщики на минутку "стали детьми" и превратились в звезд сети (видео) В Харькове коммунальщики вернулись в детство (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове сотрудники коммунальных служб решили скоротать время и покатались на качелях. Забавы мужчин сняли на видео и после этого они стали настоящими звездами сети.

Ролик опубликовали в Telegram-канале "Типичный Харьков".

"Коммунальщики на улице 23 августа умеют развлекаться", - подписал видео автор.

В ролике можно увидеть, как двое мужчин коммунальщиков решили передохнуть от работы и вспомнить детство. На детской площадке они сели на качели и с ветерком прокатились.

Они съезжали с горки и радовались, как дети. Во время спуска одного мужчины с детской горки, другой заливался смехом.

В Харькове коммунальщики на минутку &quot;стали детьми&quot; и превратились в звезд сети (видео)В Харькове коммунальщики вспомнили детство (фото: Типичный Харьков)

Смотрите на видео, с каким восторгом веселились сотрудники коммунального сервиса.

Как мы ранее писали, в Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали это себе.

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