В Харькове коммунальщики на минутку "стали детьми" и превратились в звезд сети (видео)

В Харькове сотрудники коммунальных служб решили скоротать время и покатались на качелях. Забавы мужчин сняли на видео и после этого они стали настоящими звездами сети.

"Коммунальщики на улице 23 августа умеют развлекаться", - подписал видео автор.

В ролике можно увидеть, как двое мужчин коммунальщиков решили передохнуть от работы и вспомнить детство. На детской площадке они сели на качели и с ветерком прокатились.

Они съезжали с горки и радовались, как дети. Во время спуска одного мужчины с детской горки, другой заливался смехом.

В Харькове коммунальщики вспомнили детство (фото: Типичный Харьков)

Смотрите на видео, с каким восторгом веселились сотрудники коммунального сервиса.