В Одесі бабусі на спортмайданчику стали зірками мережі: дивіться на відео, що вони витворяють
В Одесі на спортивному майданчику дві пенсіонерки показали бадьорість духу і як треба займатися спортом.
Відео з вправами бабусь опублікували в Telegram-каналі "Одеса INFO".
"Зацініть, що витворяють одеські бабусі о 7 ранку", - підписав автор відео.
На кадрах ми можемо спостерігати, як дві пенсіонерки прийшли на один з місцевих спортивних майданчиків.
Кожна з них вибрала для себе тренажер і почала займатися фізичними вправами. Бабусі активно працювали руками і ногами.
В Одесі бабусі "прокачали" спортмайданчик
Відзначимо, що в Харкові, наприклад, комунальники теж відзначилися і стали зірками мережі. Чоловіки згадали дитинство і на кілька хвилин стали дітьми.
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