В Одесі бабусі на спортмайданчику стали зірками мережі: дивіться на відео, що вони витворяють

В Одесі на спортивному майданчику дві пенсіонерки показали бадьорість духу і як треба займатися спортом.

"Зацініть, що витворяють одеські бабусі о 7 ранку", - підписав автор відео.

На кадрах ми можемо спостерігати, як дві пенсіонерки прийшли на один з місцевих спортивних майданчиків.

Кожна з них вибрала для себе тренажер і почала займатися фізичними вправами. Бабусі активно працювали руками і ногами.

В Одесі бабусі "прокачали" спортмайданчик

Відзначимо, що в Харкові, наприклад, комунальники теж відзначилися і стали зірками мережі. Чоловіки згадали дитинство і на кілька хвилин стали дітьми.