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В Одессе на 9 мая активизировались фанаты "русского мира": кричали "Слава Новороссии"

Новина українською → Одесса, Понедельник 10 мая 2021 10:49
В Одессе на 9 мая активизировались фанаты "русского мира": кричали "Слава Новороссии" Фото: В Одессе на День победы заметили фанатов "русского мира" (Скриншот с YouTube)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе 9 мая некоторые жители выкрикивали антиукраинские лозунги: "Слава Новороссии", "Одесса – русский город".

Об этом сообщает местный сайт 048.ua.

Отмечается, что в День Победы возле памятника Неизвестному матросу были провокации и драки.

К 11.30 начался марш "Бессмертный полк", люди шли под запрещенную песню "Вставай страна огромная", которая играла из их колонок. По словам полицейского, правоохранители забрали у двоих из них георгиевские ленточки и портрет Маршала Жукова. Стража порядка сказал, что этот портрет был в руках у человека, который, предположительно, болен аутизмом. Полицейский назвал это манипуляцией.

Далее люди, которые были в "Бессмертном полку", начали кричать "Донбасс - мы с тобой", "Фашизм не пройдет", "Вон из Одессы, бендеровские бесы".

Также задержали двух женщин, которые кричали "Слава Новороссии", на руках одной из них был маленький ребенок.

В Одессе на 9 мая активизировались фанаты &quot;русского мира&quot;: кричали &quot;Слава Новороссии&quot;В Одессе на 9 мая активизировались фанаты &quot;русского мира&quot;: кричали &quot;Слава Новороссии&quot;

В Одессе на 9 мая выкрикивали антиукраинскиt лозунги (фото: 048.ua)

Как сообщалось ранее, полиция по факту нарушений на акциях ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне завела 13 уголовных дел. В основном за запрещенную символику.

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