В Одессе на 9 мая активизировались фанаты "русского мира": кричали "Слава Новороссии"

Отмечается, что в День Победы возле памятника Неизвестному матросу были провокации и драки.

К 11.30 начался марш "Бессмертный полк", люди шли под запрещенную песню "Вставай страна огромная", которая играла из их колонок. По словам полицейского, правоохранители забрали у двоих из них георгиевские ленточки и портрет Маршала Жукова. Стража порядка сказал, что этот портрет был в руках у человека, который, предположительно, болен аутизмом. Полицейский назвал это манипуляцией.

Далее люди, которые были в "Бессмертном полку", начали кричать "Донбасс - мы с тобой", "Фашизм не пройдет", "Вон из Одессы, бендеровские бесы".

Также задержали двух женщин, которые кричали "Слава Новороссии", на руках одной из них был маленький ребенок.

В Одессе на 9 мая выкрикивали антиукраинскиt лозунги (фото: 048.ua)