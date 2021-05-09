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За нарушения на акциях ко Дню победы завели 13 уголовных дел

Новина українською → Воскресенье 09 мая 2021 21:05
За нарушения на акциях ко Дню победы завели 13 уголовных дел Фото: акция ко Дню победы в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Полиция по факту нарушений на акциях ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне завела 13 уголовных дел. В основном за запрещенную символику.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Сообщается, что в Украине сегодня прошло 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом, участие приняли более 54 000 человек. По факту нарушений полиция составила 22 административных протокола и завела 13 уголовных дел.

Что касается последнего пункта, то 11 уголовных дел открыли по статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики" - 4 в Запорожской области, по 2 в Закарпатской и Сумской, по 1 в Луганской, Одесской и Николаевской.

Также открыто дело по статье "надругательство над могилой" во Львовской области и еще одно дело по статье " сопротивление работнику правоохранительного органа" в Николаевской области.

Протоколы составлялись в основном за мелкое хулиганство, ношение георгиевской ленты и нарушение карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что в Очакове Николаевской области мужчина возложил красный флаг к памятнику неизвестному солдату. Полиция потребовала убрать его, после чего произошла стычка.

А в Одессе произошла потасовка между с полицейскими после того, как они потребовали от участников акции убрать портрет Георгия Жукова с георгиевской лентой.

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