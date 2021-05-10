В Одесі на 9 травня активізувалися фанати "русского мира": кричали "Слава Новоросії"

Відзначається, що в День перемоги біля пам'ятника Невідомому матросу були провокації і бійки.

До 11.30 почався марш "Безсмертний полк", люди йшли під заборонену пісню "Вставай страна огромная", яка грала з їх колонок. За словами поліцейського, правоохоронці забрали у двох з них георгіївські стрічки і портрет Маршала Жукова. Поліцейский сказав, що цей портрет був в руках у людини, яка, імовірно, хвора на аутизм. Він назвав це маніпуляцією.

Далі люди, які були в "безсмертному полку", почали кричати "Донбас - ми з тобою", "Фашизм не пройде", "Геть з Одеси, бендерівські біси".

Також затримали двох жінок, які кричали "Слава Новоросії", на руках однієї з них була маленька дитина.

В Одесі на 9 травня вигукували антиукраїнські гасла (фото: 048.ua)