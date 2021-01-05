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На Закарпатье в канун Рождества расцвела сакура (фото)

Мукачево, Вторник 05 января 2021 15:53
На Закарпатье в канун Рождества расцвела сакура (фото)
В Мукачево зацвела уникальная сакура (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На Закарпатье, в центре города Мукачево, расцвела необычная сакура. Это дерево называется "бешеная" сакура и по словам специалистов, она ежегодно в январе-феврале распускает цветы.

Как рассказал в комментарии для издания Укринформ закарпатский гид Игорь Гуледза, эта сакура уникальная.

" В Мукачево расцвела бешеная сакура. Дерево назвали так потому, что старая сакура, которая растет в центре города, ежегодно в январе-феврале выбрасывает цветы", - отметил Гуледза.

Он добавил, что нетипичное цветение этой сакуры наблюдается в последние несколько лет. Дерево выбрасывает несколько розовых цветков на ветках. Это явление сразу замечают местные жители, которые тут же начинают фотографировать цветы и публиковать снимки в социальных сетях.

На Закарпатье в канун Рождества расцвела сакура (фото)На Закарпатье в канун Рождества расцвела сакура (фото)

В Мукачево зацвела уникальная сакура (Фото: Игорь Гуледза)

Особенно "бешеная" сакура нравится туристам. Как рассказал Игорь Гуледза, гостей города цветущая сакура посреди зимы просто поражает – очень интересно увидеть в разгар новогодних праздников дерево с розовыми цветами.

Стоит отметить, что из-за аномально теплой погоды это уже не первые цветы, которые распустились и зацвели в Украине во время зимы.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Одессе в канун нового года распустилось множество летних цветов. Местный фотограф запечатлел красоту на фото и отметил, что расцвели не только первоцветы, но и дикие ирисы.

Также мы рассказывали о том, что накануне католического Рождества в Николаеве распустились цветы, которые цветут только в мае.

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Новости Украины Жизнь деревоаномалия

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