ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Крым пришла настоящая зима: от красоты захватывает дух (фото, видео)

Крым, Суббота 16 января 2021 14:59
В Крым пришла настоящая зима: от красоты захватывает дух (фото, видео)
В Крым пришла настоящая зима (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Крыму в начале января уже начинали расцветать первоцветы. Резкое наступление весны сменилось мощными снегопадами и сильными морозами. Сейчас Крым похож на невероятные места из зимних сказок. Жители полуострова не устают восхищаться и делиться красотой природы, которая их окружает в социальных сетях. Styler собрал фантастические снимки крымских красот, украшенных приличным слоем снега.

В сети появились красивейшие фотографии горы Ай-Петри, которая находится в оккупированном Крыму. Тем, кто не может поехать и насладиться сам зимними пейзажами, пользователи активно показывают их на фото.

В Крым пришла настоящая зима: от красоты захватывает дух (фото, видео)

В Крым пришла настоящая зима: от красоты захватывает дух (фото, видео)

В Крым пришла настоящая зима: от красоты захватывает дух (фото, видео)

В Крым пришла настоящая зима: от красоты захватывает дух (фото, видео)

В Крым пришла настоящая зима: от красоты захватывает дух (фото, видео)

Заснеженные склоны Ай-Петри (фото: Alex Latysh)

Дух захватывает от видов могущественных склонов в снегу. Величественные деревья словно укрыты огромным белым одеялом. Такая погода редкость для Крыма. Но, на Ай-Петри, все же за зиму несколько раз выпадают снега, причем лежат они потом на ее вершине почти до самого лета.

В Крым пришла настоящая зима: от красоты захватывает дух (фото, видео)

В Крым пришла настоящая зима: от красоты захватывает дух (фото, видео)

Крым засупало снегом (фото: instagram.com/_julia.crimea_)

В Крым пришла настоящая зима: от красоты захватывает дух (фото, видео)

В Крым пришла настоящая зима: от красоты захватывает дух (фото, видео)

В Крым пришла настоящая зима: от красоты захватывает дух (фото, видео)

Заснеженные пейзажи на Крымском полуострове (фото: instagram.com)

Особенно атмосферными являются видеозаписи. Абсолютно белый Крым выглядит очень умиротворенным.

Стоит напомнить, что из-за высоких отметок у градусников на Закарпатье зацвела сакура. Это дерево называется "бешеная" сакура и по словам специалистов, она ежегодно в январе-феврале распускает цветы.

Недавно мы также сообщали о том, что в Одессе в канун нового года распустилось множество летних цветов. Местный фотограф запечатлел красоту на фото и отметил, что расцвели не только первоцветы, но и дикие ирисы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Крымснегприрода

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь