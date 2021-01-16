В Крым пришла настоящая зима: от красоты захватывает дух (фото, видео)

В Крым пришла настоящая зима (коллаж: РБК-Украина)

В Крыму в начале января уже начинали расцветать первоцветы. Резкое наступление весны сменилось мощными снегопадами и сильными морозами. Сейчас Крым похож на невероятные места из зимних сказок. Жители полуострова не устают восхищаться и делиться красотой природы, которая их окружает в социальных сетях. Styler собрал фантастические снимки крымских красот, украшенных приличным слоем снега.

В сети появились красивейшие фотографии горы Ай-Петри, которая находится в оккупированном Крыму. Тем, кто не может поехать и насладиться сам зимними пейзажами, пользователи активно показывают их на фото.

Заснеженные склоны Ай-Петри (фото: Alex Latysh)

Дух захватывает от видов могущественных склонов в снегу. Величественные деревья словно укрыты огромным белым одеялом. Такая погода редкость для Крыма. Но, на Ай-Петри, все же за зиму несколько раз выпадают снега, причем лежат они потом на ее вершине почти до самого лета.

Крым засупало снегом (фото: instagram.com/_julia.crimea_)

Заснеженные пейзажи на Крымском полуострове (фото: instagram.com)

Особенно атмосферными являются видеозаписи. Абсолютно белый Крым выглядит очень умиротворенным.

Стоит напомнить, что из-за высоких отметок у градусников на Закарпатье зацвела сакура. Это дерево называется "бешеная" сакура и по словам специалистов, она ежегодно в январе-феврале распускает цветы.

Недавно мы также сообщали о том, что в Одессе в канун нового года распустилось множество летних цветов. Местный фотограф запечатлел красоту на фото и отметил, что расцвели не только первоцветы, но и дикие ирисы.