Одесса попала в красную зону карантина: какие там теперь действуют ограничения

Одесса с 23 марта окажется в красной зоне карантина. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с COVID-19 во время заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС приняли решение о введении жестких ограничений. Что сейчас происходит в регионе и какие ограничения планируют ввести со вторника – читайте ниже.

Когда введут ограничения

Местные власти будут ждать 3 дня для принятия решения о введении в городе жестких карантинных ограничений. Пока же официальных распоряжений по красной зоне нет.

"Для того чтобы город и регион были в красной зоне, количество больных и уменьшение койкомест должно продержаться 3 дня. В то же время, если завтра условно откроют 100 новых мест, то соответственно не попадем в красную зону", – объяснила пресс-секретарь мэрии Наталья Мальцева.

Когда ограничения снимут

В Минздраве объяснили, что красная зона будет отменена, если регион достигнет нормы показателей в течение не менее 5 дней подряд. Сейчас существенно превышен показатель госпитализаций в течение последних 3 дней не только в красных зонах. В других областях ситуация остается стабильной.

Какие ограничения введут в Одессе

Запрещена работа общественных заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос.

Прекращена работа торговых центров, развлекательных заведений, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.

Учебные заведения могут перевести на дистанционную форму обучения. Это правило не применяется к детским садам и начальным классам.

Эти ограничения добавятся к ранее действовавшим в Одессе.

Какая сейчас ситуация в Одесской области

Согласно данным аппарата СНБО, Одесская область находится на 2 месте по количеству больных COVID-19 в Украине. За минувшие сутки там заболели 1 037 человек. Еще 11 больных, к сожалению, умерли.