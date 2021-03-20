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Одеса потрапила в червону зону карантину: які там тепер діють обмеження

Новость на русском → Одеса, Субота 20 березня 2021 17:27
Одеса потрапила в червону зону карантину: які там тепер діють обмеження Одеса в червоній зоні карантину (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Одеса з 23 березня опиниться в червоній зоні карантину. Через несприятливу епідеміологічну ситуацію з COVID-19 під час засідання Держкомісії з ТЕБ та НС прийняли рішення про введення жорстких обмежень. Що зараз відбувається в регіоні і які обмеження планують ввести з вівторка – читайте нижче.

Про це розповідає Міністерство охорони здоров'я України.

Коли введуть обмеження

Місцева влада буде чекати 3 дні для прийняття рішення про введення в місті жорстких карантинних обмежень. Поки ж офіційних розпоряджень по червону зону немає.

"Для того, щоб місто і регіон були в червоній зоні, кількість хворих і зменшення ліжкомісць має протриматися 3 дні. Водночас якщо завтра умовно відкриють 100 нових місць, то відповідно не потрапимо в червону зону", – пояснила прессекретар мерії Наталія Мальцева.

Коли обмеження знімуть

У МОЗ пояснили, що червона зона буде скасована, якщо регіон досягне норми показників протягом не менше 5 днів поспіль. Зараз суттєво перевищено показник госпіталізацій протягом останніх 3 днів не тільки в червоних зонах. В інших галузях ситуація залишається стабільною.

Які обмеження введуть в Одесі

  • Заборонена робота громадських закладів харчування, крім доставки та замовлень на винос.
  • Припинена робота торгових центрів, розважальних закладів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів.
  • Навчальні заклади можуть перевести на дистанційну форму навчання. Це правило не застосовується до дитячих садків і початкових класів.

Ці обмеження додадуться до тих, які раніше діяли в Одесі.

Яка зараз ситуація в Одеській області

Згідно з даними апарату РНБО, Одеська область знаходиться на 2 місці за кількістю хворих COVID-19 в Україні. За минулу добу там захворіли 1 037 осіб. Ще 11 хворих, на жаль, померли.

Раніше ми писали про те, що в одеському клубі з розмахом "відзначили" перехід в жорсткий карантин, і в мережі з'явилося красномовне відео.

До цього повідомлялося, що через введення локдауна у Києві та ще кількох містах підприємці вийшли на акції проти посилення обмежень.

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