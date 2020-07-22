Одесса на грани экологической катастрофы: пляжи в опасности

В Одессе снова вылилось топливо из танкера (коллаж РБК-Украина)

Из затонувшего танкера "Делфи" снова произошел разлив нефти

Одесса снова оказалась на грани экологической катастрофы. В море снова произошел разлив топлива с затонувшего танкера "Делфи". Нефтепродукты попадают в воду и оставляют после этого пятна. Об этом 22 июля на сессии Одесского горсовета заявил мэр Геннадий Труханов.

"Этой ночью произошла новая утечка нефтепродуктов из затонувшего танкера. Сейчас проводятся мероприятия по подъему судна. Еще раз подчеркиваю, что наша позиция неизменна — мы не позволим распиливать танкер" —цитирует Труханова издание "048.ua".

Геннадий Труханов поручил департаменту муниципальной безопасности и департаменту экологии обратиться в профильные службы Одесского порта, с тем, чтобы вокруг судна были установлены дополнительные боны.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда топливо выливается из танкера "Делфи". 21 июня топливо залило побережье пляжа "Дельфин". Тогда пятно больших размеров распространилось в сторону, где отдыхали туристы.

Напомним, что 5 июля в Одессу приехал президент Владимир Зеленский, он побывал на месте катастрофы и распорядился побыстрее убрать танкер с пляжа. Окончательно убрать ржавое судно с пляжа обещали к 10 августа.

Отметим, что 19 июля танкер пытались поднять, но эта попытка не увенчалась успехом.

Как мы ранее писали, в Одессе закрыли пляж из-за утечки топлива с танкера "Делфи".