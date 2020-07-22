Одеса на межі екологічної катастрофи: пляжі в небезпеці

В Одесі знову вилилося паливо з танкера (колаж РБК-Україна)

Із поонулого танкера "Делфі" знову стався розлив нафти

Одеса знову опинилася на межі екологічної катастрофи. У морі знову стався розлив палива з потонулого танкера "Делфі". Нафтопродукти потрапляють у воду і залишають після цього плями. Про це 22 липня на сесії Одеської міськради заявив мер Геннадій Труханов.

"Цієї ночі сталася нова витік нафтопродуктів із затонулого танкера. Зараз проводяться заходи з підйому судна. Ще раз підкреслюю, що наша позиція незмінна — ми не дозволимо розпилювати танкер" —цитує Труханового видання "048.ua".

Геннадій Труханов доручив департаменту муніципальної безпеки та департаменту екології звернутися в профільні служби Одеського порту, з тим, щоб навколо судна були встановлені додаткові бони.

Варто відзначити, що це вже не перший випадок, коли паливо виливається з танкера "Делфі". 21 червня паливо залило узбережжя пляжу "Дельфін". Тоді пляма великих розмірів поширилося в бік, де відпочивали туристи.

Нагадаємо, що 5 липня в Одесу приїхав президент Володимир Зеленський, він побував на місці катастрофи і розпорядився швидше прибрати танкер з пляжу. Остаточно прибрати іржаве судно з пляжу обіцяли до 10 серпня.

Зазначимо, що 19 липня танкер намагалися підняти, але ця спроба не увінчалася успіхом.

Як ми раніше писали, в Одесі закрили пляж через витік палива з танкера "Делфі".