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В Одессе закрыли пляж из-за утечки топлива с танкера "Делфи"

Новости » Общество     26.06.2020 - 17:13
В Одессе закрыли пляж из-за утечки топлива с танкера "Делфи"
Фото: затонувший танкер (facebook.com/AndriyMalovany)

Пляж "Дельфин" закрыли для отдыхающих  

В Одессе для отдыхающих закрыли пляж "Дельфин". Решение принято в связи с продолжающейся утечкой топлива с затонувшего танкера и загрязнением моря.

Об этом говорится в сообщении городского совета Одессы.

Сообщается, что вчера городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ввести дополнительные меры безопасности на территории пляжа "Дельфин" и закрыла его для отдыхающих.

В мэрии добавили, что в районе траверсов 10 и 10а пляжа "Дельфин" превышена концентрация нефтепродуктов и загрязнение воды.

Как пишут одесские СМИ, ранее пляж уже обнесли сеткой, однако это не остановило отдыхающих.

Напомним, ранее сообщалось, что затонувший в Одессе танкер смогут убрать не раньше сентября; по предварительным расчетам, для его поднятия и транспортировке необходимо более двух месяцев.

На этой неделе в районе затонувшего танкера "Делфи" снова зафиксировали загрязнение, из-за разлива нефтепродуктов концентрация превышала норму более чем в шестнадцать раз; в течение двух дней содержание топлива в воде существенно снизилось.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Одессатуризмпляжтанкер
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