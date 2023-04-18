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В одеському дельфінарії "Немо" знущаються з морських котиків, здаючи тварин в оренду

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Одеса, Вівторок 18 квітня 2023 08:56
В одеському дельфінарії "Немо" знущаються з морських котиків, здаючи тварин в оренду Фото: Дельфінарій "Немо" потрапив у скандал (ua.igotoworld.com)
Автор: Людмила Жукова

Дельфінарій "Немо" в Одесі потрапив у гучний скандал. Справа в тому, що морських тварин здають в оренду постояльцям готелю "Немо".

Подробиці знущання з тварин - читайте в матеріалі Styler.

Що відбувається у дельфінарії "Немо"

Як виявилося, для клієнтів готелю "Немо" є послуга – взяти тварину, зокрема морського котика. У номері люди влаштовують із морськими мешканцями фотосесії.

Так, історія почалася з того, що якась дівчина влаштувала зйомку з морськими котиками в люксовому номері готелю. Вона робила контент для соцмережі TikTok.

Також на відео засвітився ще один блогер, на ліжку якого лежить змучений морський котик.

Реакція українців на забави із тваринами

В аккаунтах у соцмережах дельфінарію обурені українці почали ставити запитання та писати гнівні коментарі. Однак там відповіли, що морські котики дельфінарію – соціальні. І для них це спілкування - це частина звичайного життя, до якого вони звикли.

В одеському дельфінарії &quot;Немо&quot; знущаються з морських котиків, здаючи тварин в орендуСкріншот коментарів (instagram.com/dolphinarium.nemo)

Зазначимо, що дельфінарієм та готелем володіє скандальний депутат Одеської міськради Андрій Кисловський. Наприклад, нещодавно на одному із засідань він дозволив собі прямо в сесійній залі закурити.

Як ми раніше писали, під Києвом дитину вкусив кажан.

Також ми повідомляли, що на Київщині мешканці приватного будинку завели тигра.

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