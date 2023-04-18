В одеському дельфінарії "Немо" знущаються з морських котиків, здаючи тварин в оренду
Дельфінарій "Немо" в Одесі потрапив у гучний скандал. Справа в тому, що морських тварин здають в оренду постояльцям готелю "Немо".
Подробиці знущання з тварин - читайте в матеріалі Styler.
Що відбувається у дельфінарії "Немо"
Як виявилося, для клієнтів готелю "Немо" є послуга – взяти тварину, зокрема морського котика. У номері люди влаштовують із морськими мешканцями фотосесії.
Так, історія почалася з того, що якась дівчина влаштувала зйомку з морськими котиками в люксовому номері готелю. Вона робила контент для соцмережі TikTok.
Також на відео засвітився ще один блогер, на ліжку якого лежить змучений морський котик.
Реакція українців на забави із тваринами
В аккаунтах у соцмережах дельфінарію обурені українці почали ставити запитання та писати гнівні коментарі. Однак там відповіли, що морські котики дельфінарію – соціальні. І для них це спілкування - це частина звичайного життя, до якого вони звикли.
Скріншот коментарів (instagram.com/dolphinarium.nemo)
Зазначимо, що дельфінарієм та готелем володіє скандальний депутат Одеської міськради Андрій Кисловський. Наприклад, нещодавно на одному із засідань він дозволив собі прямо в сесійній залі закурити.
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