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В одесском дельфинарии "Немо" издеваются над морскими котиками, сдавая животных в аренду

Новина українською →
Одесса, Вторник 18 апреля 2023 08:56
В одесском дельфинарии "Немо" издеваются над морскими котиками, сдавая животных в аренду Фото: Дельфинарий "Немо" попал в скандал (ua.igotoworld.com)
Автор: Людмила Жукова

Дельфинарий "Немо" в Одессе угораздил в громкий скандал. Дело в том, что морских животных сдают в аренду постояльцам отеля "Немо".

Подробности издевательства над животными - читайте в материале Styler.

Что происходит в дельфинарии "Немо"

Как оказалось, для клиентов отеля "Немо" есть услуга - взять животное, в частности морского котика. В номере люди устраивают с морскими обитателями фотосессии.

Так, история началась с того, что некая девушка устроила фотосъемку с морскими котиками в люксовом номере отеля. Она делала контент для соцсети TikTok.

Также на видео засветился еще один блогер, на кровати которого лежит измученный морской котик.

Реакция украинцев на забавы с животными

В аккаунтах в соцсетях дельфинария возмущенные украинцы начали задавать вопросы и писать гневные комментарии. Однако там ответили, что морские котики дельфинария - социальные. И для них данное общение - это часть обычной жизни, к которой они привыкли.

В одесском дельфинарии &quot;Немо&quot; издеваются над морскими котиками, сдавая животных в арендуСкриншот комментариев (instagram.com/dolphinarium.nemo)

Отметим, что дельфинарием и отелем владеет скандальный депутат Одесского горсовета Андрей Кисловский. К примеру, К примеру, недавно на одном из заседаний он позволил себе прямо в сессионном зале закурить.

Как мы ранее писали, под Киевом ребенка укусила летучая мышь.

Также мы сообщали, что в Киевской области жители частного дома завели тигра.

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