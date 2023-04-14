Жив у дворі: на Київщині мешканці приватного будинку завели тигра (фото)

На Київщині у дворі приватного будинку власники утримували дику тварину, а саме тигра. Однак люди вчасно оговталися та передали хижака у відповідні зоозахисні центри.

Про це повідомляють на сторінці UAnimals у Facebook .

"Цей тигр жив у приватній власності. Але господарі зрозуміли, що йому необхідні відповідні умови для нормального життя, тому віддали тигра до Центру порятунку", - йдеться у повідомленні.

Очевидно, що хижак жив у невідповідних для себе умовах, адже потребує багато простору, спеціального харчування та догляду. Тому його тимчасові власники вчасно схаменулися. А звідки взяли тварину - не повідомляють.

Наразі зоозахисники шукають для тигра новий дім у реабілітаційному центрі за кордоном, а поки він перебуває в Україні на відновленні.

Тигр перебуває у стані стресу та переляку (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Нагадаємо, що в дикій природі тигрів стає все менше й менше. За останні 100 років їхня кількість зменшилася у 25 разів! Варто також додати, що ці хижаки є червонокнижними, тому полювання на них і вилов заборонені.