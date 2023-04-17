Під Києвом дитину вкусив кажан: що відомо

Про цей нетиповий випадок під час оперативної наради повідомила директор Броварської районної філії ГУ "Центр контролю профілактики хвороб МОЗ України" Олена Левченко.

Нині дитина отримує антирабічне лікування.

Українцям нагадали, що у Броварах не поодинокі випадки укусів бродячими та домашніми тваринами. Якщо з вами таке трапилося, обов'язково зверніться за медичною допомогою.

Чи небезпечні для людей кажани?

Головна небезпека кажанів для людини – укус рукокрилих, а через слину вони передають сказ. На жаль, більшість особин видів "пізній кажан", "нічниця ставкова" та "нічниця водяна" є носіями смертельного вірусу і тому людині краще з ними не зустрічатися.

Тим часом кажани приносять величезну користь як людині, і природі. Комахоїдні кажани знищують велику кількість мух та садових шкідників. Кажани ведуть нічний спосіб життя і можуть полювати на тих комах, яких не помічають птахи.

Як відомо, кажани самі не нападають, вони можуть вкусити лише у разі самозахисту.