В Одеській області помітили багато казкових фламінго: неймовірні фото

Про це повідомив доктор біологічних наук та співробітник парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв у Facebook .

За його словами, фахівці заповідника ще кілька разів бачили казкових птахів - їх було дуже багато.

"Знову до нас завітали фламінго. Вони пролетіли над кордоном "Тузлівська Амазонія". Полетіли вони далеко над лиманом Шагани, але знову повернулись і кружляли неподалік. Потім вони полетіли на заповідні озера Зайцева", - розповів вчений.

Русєв зазначив, що головна їжа для цих птахів - рясний шар мотиля. У нацпарку вони тримаються ближче до заповідних озер.

Мотиль - їжа для птахів (facebook.com/rusevivan)

Зокрема, там є унікальні місця біля піщаного пересипу, під місцевою назвою "Балатон". Це система дрібних внутрішніх озер біля піщаного пересипу в низов'ях лиману Алібей на межі з лиманом Шагани та Карачаус. Птахи зараз тримаються заповідної зони, яку заборонено відвідувати, особливо під час війни.

В Одеській області помітили фламінго (facebook.com/rusevivan)