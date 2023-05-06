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В Одесской области заметили много сказочных фламинго: невероятные фото

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Одесская область, Суббота 06 мая 2023 11:28
В Одесской области заметили много сказочных фламинго: невероятные фото В Одесской области заметили фламинго (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области экологи зафиксировали сказочных фламинго.

Об этом сообщил доктор биологических наук и сотрудник парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в Facebook.

По его словам, специалисты заповедника еще несколько раз видели сказочных птиц - их было очень много.

"Снова к нам пришли фламинго. Они пролетели над границей "Тузловская Амазония". Полетели они далеко над лиманом Шаганы, но снова вернулись и кружили неподалеку. Затем они улетели на заповедные озера Зайцева", - рассказал ученый.

Русев отметил, что главная пища для этих птиц - обильный слой мотыля. В нацпарке они держатся поближе к заповедным озерам.

В Одесской области заметили много сказочных фламинго: невероятные фотоМотыль - еда для птиц (facebook.com/rusevivan)

В частности, там есть уникальные места возле песчаной пересыпи, под местным названием "Балатон". Это система мелких внутренних озер у песчаной пересыпи в низовьях лимана Алибей на границе с лиманом Шаганы и Карачаусом. Птицы сейчас держатся заповедной зоны, которую запрещено посещать, особенно во время войны.

В Одесской области заметили много сказочных фламинго: невероятные фотоВ Одесской области заметили много сказочных фламинго: невероятные фотоВ Одесской области заметили много сказочных фламинго: невероятные фотоВ Одесской области заметили фламинго (facebook.com/rusevivan)

Ранее экологи показывали редкие фото ожесточенной битвы краснокнижных крылатых великанов.

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