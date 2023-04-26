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У Києві посеред вулиці помітили екзотичних птахів: гуляють та "співають" (фото)

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Київ, Середа 26 квітня 2023 14:33
У Києві посеред вулиці помітили екзотичних птахів: гуляють та "співають" (фото) У Києві помітили павичів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Шевченківському районі поміж багатоповерхівок місцеві мешканці побачили павичів. Такі екзотичні птахи просто гуляли по подвір’ю та "співали".

Фото опублікувала киянка Анна Брикова у Facebook.

Так, побачити та почути екзотичних птахів можна на вулиці Коперника.

"Павичі у середмісті столиці", - підписала фото киянка.

На знімку можна побачити екзотичних птахів, які гуляють не тільки на подвір’ї одного з приватних будинків на Лук’янівці, але і по дахах прибудов.

Судячи з вигляду - птах доглянутий. Про подальшу їхню долю нічого не повідомлялось.

У коментарях місцеві мешканці зазначили, що павичі періодично "співають" так, що їх чутно у навколишніх багатоповерхівках. Вони написали:

  • Я навіть знаю де вони;
  • Я завжди думала, що то коти кричать;
  • О ще живі, там ніби знаходили мертвих, коли будували коричнево-жовтий будинок.

У Києві посеред вулиці помітили екзотичних птахів: гуляють та &quot;співають&quot; (фото)У Києві посеред вулиці помітили екзотичних птахів: гуляють та &quot;співають&quot; (фото)У Києві на вулиці помітили павичів (facebook.com/annushkabrykova)

Раніше ми повідомляли, що на деревах у Чернівцях оселилися тропічні птахи.

Також ми писали, що один з київських парків окупували лебеді, чайки і качки.

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