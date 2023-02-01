Одесит виграв у суді справу про "злите" у Facebook фото. На Meta та "Київстар" наклали зобов'язання

У матеріалі зазначається, що житель Одеси, ім'я якого не розголошується, також вимагав виплати моральної компенсації у сумі 100 тисяч гривень.

Звернувся позивач до Київського районного суду в Одесі ще 19 грудня 2022 року, а рішення у цій цивільній справі було ухвалено 24 січня і оприлюднено через тиждень.

Як зазначено у документі, суддя Петренко В.С. схвалив два клопотання адвоката позивача Вікторії Роман і ухвалив:

вимагати від української ПАТ "Київстар" - у разі наявності - ПІБ, ідентифікаційний номер, дані про місце реєстрації/проживання, номери телефону та копії паспорта відповідача,

а американська компанія Meta (власник веб-сайту соціальної мережі Facebook) зобов'язана надати використані для реєстрації ідентифікаційні дані відповідача (електронна пошта, номер телефону тощо) та IP-адреси, з яких було здійснено вхід на сторінку користувача мережі.

"З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне клопотання представника позивача про витребування доказів з Приватного акціонерного товариства "Київстар" задовольнити частково, а клопотання про витребування доказів з власника веб-сайту соціальної мережі "Facebook" Meta Platforms, Inc. задовольнити в повному обсязі.", - йдеться у матеріалі судової справи.

Суд Одеси зобов'язав Meta та "Київстар" розкрити персональні дані відповідача у справі про розміщення у Facebook фото мешканця Одеси без його згоди фото: скрін reyestr.court.gov.ua