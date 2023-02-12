В Одесі відкрили Юрту незламності. Волонтер із Казахстану розповів про проект (фото)

В Одесі відкрили "Юрту незламності", яка стала вже п'ятим в Україні об'єктом, виготовленим майстрами з Казахстану для підтримки громадян на тлі проблем зі світлом та опаленням через російські удари по енергетичній інфраструктурі.
Про це 12 лютого передали у прес-службі Одеської міської ради.
Так, перед цим юрти незламності були відкриті у Бучі, Києві, Харкові та Львові.
Одеську юрту встановлено на центральній алеї парку ім. Шевченка.
У неділю на відкриття особливого пункту зібралося чимало громадян, яких пригощали різноманітними стравами казахської кухні, у тому числі гарячим пловом, приготованим тут же у великому казані.
В Одесі заробила Юрта незламності (фото: t.me/odesacityofficial)
"Такі юрти - в першу чергу символ підтримки та багатовікової українсько-казахської дружби. Разом із тим, юрти виконують також і роль звичних "Пунктів Незламності" - тут можна зігрітися, підзарядити телефон чи інші гаджети, випити чаю, а також скуштувати традиційні казахські страви", - йдеться у повідомленні.
Час роботи юрти в Одесі - щодня з 9:00 до 19:00.
Відкриття Юрти незламності в Одесі 12 лютого (фото: t.me/odesacityofficial)
Окрім розеток та гарячих напоїв, на гостей тут чекають також різні майстер-класи. Організатори - представники благодійного фонду - планують найближчим часом встановити термінал Starlink для безперебійного Wi-Fi.
"Коли почалася повномасштабна війна, я одразу почав волонтерити. Потім гроші у мене вже скінчилися і допомагати сильно я не міг, але після звільнення Гостомеля знав, що люди там перебували в окупації та навіть не мали змоги випити гарячого чаю. Я зібрав, що міг, та поїхав у Гостомель: варив плов, робив каву, чай", - розповів волонтер із Казахстану Марат Дарменов, передає Оdesa.Online.
В Одесі відкрили Юрту незламності (фото: t.me/odesacityofficial)
Він також пригадав, як одна з жінок у Гостомелі просто тримала склянку кави та насолоджувалася ароматом.
"Вона її не пила, а просто нюхала і говорила, як вона щаслива згадати запах кави. Люди дізналися, чим я займаюся і стали допомагати. Надсилали гроші і з Казахстану, і з України", - каже волонтер.
Юрта незламності в Одесі встановлена в парку Шевченка (фото: t.me/odesacityofficial)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виглядає Юрта незламності у Львові.
А також писали, що РФ образилася на Казахстан через "юрту незламності" у Бучі, встановлену напередодні Різдва, й Астана відповіла Москві.