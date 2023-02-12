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В Одесі відкрили Юрту незламності. Волонтер із Казахстану розповів про проект (фото)

Колаж РБК-Україна: Юрта незламності запрацювала в Одесі
Автор: Володимир Костирін

В Одесі відкрили "Юрту незламності", яка стала вже п'ятим в Україні об'єктом, виготовленим майстрами з Казахстану для підтримки громадян на тлі проблем зі світлом та опаленням через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це 12 лютого передали у прес-службі Одеської міської ради.

Так, перед цим юрти незламності були відкриті у Бучі, Києві, Харкові та Львові.

Одеську юрту встановлено на центральній алеї парку ім. Шевченка.

У неділю на відкриття особливого пункту зібралося чимало громадян, яких пригощали різноманітними стравами казахської кухні, у тому числі гарячим пловом, приготованим тут же у великому казані.

В Одесі заробила Юрта незламності (фото: t.me/odesacityofficial)

"Такі юрти - в першу чергу символ підтримки та багатовікової українсько-казахської дружби. Разом із тим, юрти виконують також і роль звичних "Пунктів Незламності" - тут можна зігрітися, підзарядити телефон чи інші гаджети, випити чаю, а також скуштувати традиційні казахські страви", - йдеться у повідомленні.

Час роботи юрти в Одесі - щодня з 9:00 до 19:00.

Відкриття Юрти незламності в Одесі 12 лютого (фото: t.me/odesacityofficial)

Окрім розеток та гарячих напоїв, на гостей тут чекають також різні майстер-класи. Організатори - представники благодійного фонду - планують найближчим часом встановити термінал Starlink для безперебійного Wi-Fi.

"Коли почалася повномасштабна війна, я одразу почав волонтерити. Потім гроші у мене вже скінчилися і допомагати сильно я не міг, але після звільнення Гостомеля знав, що люди там перебували в окупації та навіть не мали змоги випити гарячого чаю. Я зібрав, що міг, та поїхав у Гостомель: варив плов, робив каву, чай", - розповів волонтер із Казахстану Марат Дарменов, передає Оdesa.Online.

В Одесі відкрили Юрту незламності (фото: t.me/odesacityofficial)

Він також пригадав, як одна з жінок у Гостомелі просто тримала склянку кави та насолоджувалася ароматом.

"Вона її не пила, а просто нюхала і говорила, як вона щаслива згадати запах кави. Люди дізналися, чим я займаюся і стали допомагати. Надсилали гроші і з Казахстану, і з України", - каже волонтер.

Юрта незламності в Одесі встановлена в парку Шевченка (фото: t.me/odesacityofficial)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виглядає Юрта незламності у Львові.

А також писали, що РФ образилася на Казахстан через "юрту незламності" у Бучі, встановлену напередодні Різдва, й Астана відповіла Москві.

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