В Одессе открыли Юрту несокрушимости. Волонтер из Казахстана рассказал о проекте (фото)

Так, перед этим юрты несокрушимости были открыты в Буче, Киеве, Харькове и Львове.

Одесская юрта установлена на центральной аллее парка им. Шевченко.

В воскресенье на открытие особенного пункта собралось большое количество граждан, которых угощали разнообразными блюдами казахской кухни, в том числе и горячим пловом, приготовленным тут же в большом казане.

В Одессе заработала Юрта несокрушимости (фото: t.me/odesacityofficial)

"Такие юрты - в первую очередь, символ поддержки и многовековой украинско-казахской дружбы. Вместе с тем, юрты выполняют также и роль привычных "Пунктов Несокрушимости" - здесь можно согреться, подзарядить телефон или другие гаджеты, выпить чаю, а также отведать традиционные казахские блюда", - говорится в сообщении.

Время работы юрты в Одессе - ежедневно с 9:00 до 19:00.

Открытие Юрты несокрушимости в Одессе 12 февраля (фото: t.me/odesacityofficial)

Кроме розеток и горячих напитков, гостей тут ждут также различные мастер-классы. Организаторы - представители благотворительного фонда - планируют в ближайшее время установить терминал Starlink для бесперебойного Wi-Fi.

"Когда началась полномасштабная война, я сразу начал волонтерить. Потом деньги у меня уже кончились и помогать сильно я не мог, но после освобождения Гостомеля знал, что люди там находились в оккупации и даже не имели возможности выпить горячего чая. Я собрал, что мог, и поехал в Гостомель: варил плов, делал кофе, чай", - рассказал волонтер из Казахстана Марат Дарменов, передает Оdesa.Online.

В Одессе открыли Юрту несокрушимости (фото: t.me/odesacityofficial)

Он также вспомнил, как одна из женщин в Гостомеле просто держала стакан кофе и наслаждалась ароматом.

"Она его не пила, а просто нюхала и говорила, как она счастлива вспомнить запах кофе. Люди узнали, чем я занимаюсь и стали помогать. Посылали деньги и из Казахстана, и из Украины", - говорит волонтер.

Юрта несокрушимости в Одессе установлена в парке Шевченко (фото: t.me/odesacityofficial)