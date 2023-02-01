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У Львові відкрили четверту в Україні "юрту незламності": як вона виглядає

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Львів, Середа 01 лютого 2023 18:06
У Львові відкрили четверту в Україні "юрту незламності": як вона виглядає Колаж РБК-Україна: у Львові запрацювала "юрта незламності"
Автор: Володимир Костирін

У Львові запрацювала "Юрта незламності", яку виготовили майстри з Казахстану для підтримки українців на тлі проблем зі світлом та опаленням у містах через російські ракетні та дронові удари по енергетичних об'єктах.

Про це 1 лютого передали у прес-службі Львівської обласної військової адміністрації.

Юрта була відкрита у центрі Львова неподалік Порохової вежі. У ній кожен охочий може зігрітися, підзарядити гаджети, випити чаю, а також скуштувати традиційні казахські страви - плов та баурсаки.

У Львові відкрили четверту в Україні &quot;юрту незламності&quot;: як вона виглядає

"Юрта незламності" у Львові (фото: loda.gov.ua)

Чиновники зазначили, що така юрта "є символом підтримки і багатовікової українсько-казахської дружби, також виконуватиме роль "пункту незламності"".

Опис львівської "Юрти незламності"

  • Загальна площа становить близько 60 квадратних метрів. Каркас виконаний з верби. При будівництві не було використано жодного цвяха, всі з'єднання - шкіряні.
  • На стінах юрти розміщені ворсисті килими, які захищають від холоду, також розвішані тускіїзи - настінні килими, прикрашені вишивкою шовковими та бавовняними нитками.
  • Інтер'єр юрти прикрашають прапори України та Казахстану, а також портрет Тараса Шевченка.
  • Одночасно у юрті можуть перебувати до 50 людей.

У Львові відкрили четверту в Україні &quot;юрту незламності&quot;: як вона виглядаєУ Львові відкрили четверту в Україні &quot;юрту незламності&quot;: як вона виглядаєУ Львові відкрили четверту в Україні &quot;юрту незламності&quot;: як вона виглядаєУ Львові відкрили четверту в Україні &quot;юрту незламності&quot;: як вона виглядає

"Юрта незламності" заробила у Львові (фото: loda.gov.ua)

Голова Львівської ОВА Максим Козицький подякував Казахстану "за таку символічну підтримку", і зазначив, що юрта є "знаком дружби та взаємодопомоги" держав.

Як працюватиме "Юрта незламності"

  • Львів'яни можуть відвідати її з 09.00 до 19.00. Працюватиме вона щодня.
  • Юрта у Львові прийматиме всіх охочих до кінця березня, уточнила почесний консул Казахстану на Заході України Галина Маслюк.

У Львові відкрили четверту в Україні &quot;юрту незламності&quot;: як вона виглядаєУ Львові відкрили четверту в Україні &quot;юрту незламності&quot;: як вона виглядаєУ Львові відкрили четверту в Україні &quot;юрту незламності&quot;: як вона виглядає

У Львові відкрили "юрту незламності" (фото: loda.gov.ua)

Зазначимо, що нині в Україні відкрито чотири "юрти незламності": у Бучі, Києві Харкові і тепер ще у Львові. Загалом у нашій країні планується встановити шість таких юрт.

Раніше повідомлялося, що РФ образилася на Казахстан через "юрту незламності" у Бучі, встановлену напередодні Різдва, й Астана відповіла Москві.

Також ми писали, що Казахстан передав Україні 41 генератор вартістю близько півмільйона доларів, які буде розподілено між закладами охорони здоров'я.

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