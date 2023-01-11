Росія образилася на Казахстан через "юрту незламності" у Бучі. Астана відповіла
Представники Казахстану допомогли відкрити в місті Буча, Київській області, "юрту незламності". Юрта була встановлена напередодні Різдва - 6 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря Бучанської міськради Тараса Шаправського.
Вона знаходиться на вулиці Олекси Тихого та працюватиме як пункт обігріву для мешканців міста під час блекауту.
Водночас у міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на встановлення юрти. Так, представник російського МЗС Марія Захарова навіть звернулася до влади Казахстану з вимогою пояснити те, що сталося.
"Нас запевнили, що інформація, що тиражується в деяких ЗМІ, не відповідає дійсності і влада республіки тут ні до чого. теми з метою заподіяння шкоди російсько-казахстанському стратегічному партнерству та союзництву дуже бажаним є офіційний коментар наших друзів, який би поставив крапку на цих спекуляціях", - сказала Захарова.
Водночас в Астані заявили , що не бачать в установці юрти нічого поганого. Влада Казахстану наголошує, що встановлення юрти є приватною ініціативою казахстанських меценатів. Там нагадали, що в Казахстані проживає близько 300 тисяч українців, в Україні також є велика казахська діаспора.
"Проблеми не бачимо, юрта як юрта. Ми пишаємося, що у нас є юрта", – сказав речник МЗС РК Айбек Смадіяров.
Повідомлялося, що Казахстан не допомагатиме Росії обходити введені проти неї санкції, але продовжить і надалі співпрацювати з Москвою.
Раніше ми писали, що Казахстан передав Україні 41 генератор вартістю близько півмільйона доларів, які буде розподілено між закладами охорони здоров'я.
Також повідомлялося, що Росія провела випробування нової оборонної ракети для систем ПРО . Ракету нібито було запущено 2 грудня з орендованого полігону Сари-Шаган у Казахстані.
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