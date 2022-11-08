В Одесі розвінчали головний міф про Катерину ІІ: що поставлять на місці пам'ятника

В Одесі планують демонтувати пам'ятник Катерині II та більшість жителів міста вже проголосували за таке рішення. Тепер знесення пам'ятника має підтримати й на сесії міської ради.

Що насправді символізує цю пам'ятку і чим її замінять, розповів в ефірі телемарафону заступник мера Одеси Олег Бриндак.

За словами Бриндака, раніше на цьому місці був фонтан і навіть було підведено першу воду.

"Було б справедливо з історичного погляду відновити цей фонтан на цьому місці", - наголосив чиновник.

Він додав, що зараз в Одесі проводять процес позбавлення всього імперського та прорадянського минулого. І тут йдеться не тільки про пам'ятник Катерині II, а й про перейменування близько сотні вулиць та меморіальних дошок.

Олег Бриндак зазначив, що для багатьох одеситів пам'ятник Катерині II не асоціюється з Російською імперією та захопленням міста, а скоріше - з заснуванням Одеси.

"Цей той стереотип, той міф, який панує у багатьох одеситів, які відверто скажемо, не дуже цікавилися історією міста. Насправді відношення до заснування міста Катерина II не має. Відомий усім рестрикт про будівництво порту в місті Хаджибей і сприймається чомусь як заснування міста", - пояснив чиновник.

Він додав, що ще з античних часів в Одеській затоці існувало багато поселень, міст та містечок.

"Це абсолютно невиправдано - приписувати виключно Російській імперії один з етапів захоплення цієї території Росією, як початок заснування", - сказав заступник мера.

Коли Катерина II наказала Олександру Суворову закласти три фортеці на новозахоплених землях, це, зокрема, Одеса, Тирасполь та Овідіополь. І на той час не було мети розвивати у цих містах порти чи мультикультурні центри.

Російську імператрицю більше цікавили Миколаїв та Очаків – там порти були у пріоритеті для неї та Григорія Потьомкіна.

"Приписування Катерині II якоїсь особливої ролі в історії міста - це перебільшення. Нам доведеться виконати велику роботу, щоб пояснювати з історичного погляду здорового глузду справжню роль імператриці. А це фактично була така ж анексія, яку ми, на жаль, сьогодні переживаємо ", - наголосив Бриндак.

Чиновник додав, що деякі пам'ятники, які теж пов'язані з Російською імперією, чекає на ту ж саму долю, що й пам'ятник Катерині II. Але спочатку вислухають думку одеситів.