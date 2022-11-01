Російські окупанти планували знищити Софію Київську: як оберігали українську святиню

Однією із пріоритетних цілей російських ракетних ударів по столиці України ще з перших днів повномасштабного вторгнення був національний заповідник "Софія Київська", при цьому ворожі повітряні атаки створили загрозу численним історичним пам'яткам міста.

Про це розповіла гендиректорка заповідника Неля Куковальська, йдеться на Facebook -сторінці заповідника.

"Мене попередили з дуже високих владних кабінетів, що існує велика загроза руйнування Софії", - повідомила вона учасникам київської міжнародної науково-практичної конференції "Культурна спадщина в умовах війни: захист, збереження та реставрація".

Керівниця заповідника наголосила, що "витримати таке морально було надзвичайно важко".

"Розуміли, чому агресор націлився саме на Софію, бо вона уособлює підвалини нашого народу - державність, духовність, культуру, освіту. Зруйнувати її - це фактично знищити українську націю", - висловилася Куковальська.

Як захищали стародавню Софію

Співробітники заповідника почали діяти негайно. Враховуючи, що Софія Київська є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тому від відвертого російського варварства її могла вберегти насамперед широкий розголос у світі, йдеться у повідомленні.

"Разом з міністерством культури ми почали розсилати відповідні петиції колегам по всьому світу. Дісталися навіть Латинської Америки та Австралії", - згадує Неля Михайлівна.

Гендиректорка національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська (фото: facebook.com/SophiaKyiv)

Розуміючи, що від прямого ракетного удару тисячолітню Софію мало що врятує, фахівці почали терміново вивчати досвід захисту історичних будівель під час різних воєн у світі. Була організована робоча група у складі інженерів і конструкторів заповідника, також підключили велику групу експертів.

Від проектів будівництва великої зовнішньої стіни довелося відмовитися, враховуючи можливість негативного впливу будівельних робіт на археологічні пам'ятники під самою Софією.

Зрештою, фахівці вирішили зміцнити мішками з піском найуразливіші об'єкти заповідника: частину будівель з нестійким конструктивом та приміщення з важливими художньо-архітектурними цінностями.

Загалом запакували та надійно захистили близько 90 тисяч музейних експонатів.

"До речі, доцільність такого підходу пізніше підтвердили й експерти ICOMOS та ЮНЕСКО", - розповіли у заповіднику.

Софія Київська (фото: facebook.com/SophiaKyiv)

Нова загроза

Наразі, окрім атак російських ракет та іранських дронів, українській культурній спадщині загрожує ще одна небезпека - віялові відключення електроенергії, що вводяться через руйнування окупантами енергетичних об'єктів країни.

"Я хочу акцентувати увагу на вологості приміщення. Це зараз буде біда для усіх музеїв та пам'яток. Через відключення електроенергії не працює спеціальне обладнання. А капілярний підсос вологи в стіни та в фундаменти відбувається майже миттєво", - розповіла Куковальська.

Гендиректорка заповідника звернула увагу, що у такому разі "незамінний наш досвід використання системи BioDry ".

"Вона не використовує електроенергію, а живиться завдяки електромагнітним хвилям землі. Але ця система коштує дуже дорого, нам її поставили меценати", - наголосила вона.

У ході конференції музейники разом із представниками влади обговорили варіанти вирішення цієї проблеми. Для цього залучатимуть, зокрема, і закордонних партнерів.