Долю Катерини визначено: Труханов розповів, чи знесуть пам'ятник російської імператриці

Про це високопосадовець повідомив у своєму Facebook .

Як голосували одесити?

Долю Катерини вирішували на платформі "Соціально активний громадянин". За словами Геннадія Труханова, попри війну в Україні дотриматися законної демократичної процедури вдалося.

"Попри спроби провокаторів дестабілізувати ситуацію в місті, наша громада зберегла вірність демократичним цінностям. Я вдячний кожному одеситу, який взяв участь у голосуванні", - пише голова.

Всього в голосуванні взяли участь майже вісім тисяч містян.

Майже чотири тисячі одеситів підтримали демонтаж пам'ятника повністю, а варіант залишити його з історичною довідкою про діяльність Катерини в Україні зібрав майже три тисячі голосів.

Результати голосування в Одесі (фото: citizen.omr.gov.ua)

Що буде з пам'ятником далі?

"Наступний крок - винесення питання на найближчу сесію міської ради. Зі свого боку я вже звернувся до профільної комісії міськради з проханням провести засідання та підготувати відповідний проєкт рішення", - написав Геннадій Труханов.

Очільник міськради переконаний, що результати голосування будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення.

"Особисто я голосуватиму "За" демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому", - ставить крапку політик.

Нагадаємо, що раніше мер Одеси висловився проти знесення пам'ятника. Тоді він сказав, що це не має сенсу попри те, що петиція за демонтаж зібрала 25 000 голосів.