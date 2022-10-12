У Києві знесли пам'ятник Пушкіну (фото)

У Києві на майдані Слави знесли пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Хто це зробив – невідомо.

Про цей факт повідомили у "Чесно".

Деталі демонтажу

Демонтаж присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову "Буку". Відомий громадський активіст та викладач корейської мови у КНУ імені Тараса Шевченка загинув у травні 2022 року у бою з російськими окупантами.

Зазначимо, що це погруддя було найстарішою пам'яткою Пушкіну в Києві.

Його встановили у 1899 році викладачі та учні Києво-Печерської гімназії до століття народження російського поета. Фінанси на пам'ятник було зібрано, а замовлено він був у Санкт-Петербурзі.

У Києві на Печерську знесли пам'ятник Пушкіну (фото: t.me/chesno_movement)

Де у Києві залишилися пам'ятники Пушкіну