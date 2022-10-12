У Києві знесли пам'ятник Пушкіну (фото)
У Києві на майдані Слави знесли пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Хто це зробив – невідомо.
Про цей факт повідомили у "Чесно".
Деталі демонтажу
Демонтаж присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову "Буку". Відомий громадський активіст та викладач корейської мови у КНУ імені Тараса Шевченка загинув у травні 2022 року у бою з російськими окупантами.
Зазначимо, що це погруддя було найстарішою пам'яткою Пушкіну в Києві.
Його встановили у 1899 році викладачі та учні Києво-Печерської гімназії до століття народження російського поета. Фінанси на пам'ятник було зібрано, а замовлено він був у Санкт-Петербурзі.
У Києві на Печерську знесли пам'ятник Пушкіну (фото: t.me/chesno_movement)
Де у Києві залишилися пам'ятники Пушкіну
- Пам'ятник (просп. Перемоги, 40)
- пам'ятник на території гімназії №153 ім. О. С. Пушкіна (вул. Чорновола, 37-А)
- пам'ятник на території Музею побуту Києва першої половини ХІХ ст. (вул. Кудрявська, 9)
- Меморіальна дошка (вул. Михайла Грушевського, 14)
- бюст у вестибюлі станції метро Університет
- Погруддя на фасаді будівлі (вул. Костянтинівська, 16)
- Погруддя у приміщенні Національної бібліотеки ім. Вернадського (просп. Голосіївський, 3)
- Зображення на арці галереї письменників перед входом до Національної бібліотеки України для дітей (вул. Януша Корчака, 60)
Як ми раніше писали, в Іспанії росіяни знівечили Z-символікою стародавні пам'ятники.