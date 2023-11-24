В Одесі проведуть вечір читання творів Пушкіна. Українці хочуть запросити СБУ

В Одесі збираються провести вечір читання творів Пушкіна. Українці не в захваті від цієї ідеї та хочуть запросити СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сторінку Катерини Богачинської у Facebook.
Тема Пушкіна в Одесі мене не залишає. Щойно подзвонив мені тато Жора, а дзвонить він мені тільки у разі питань життя і смерті й схвильованим голосом промовив: "Я щойно читав "Вечірню Одесу" і там було написано, що Пам'ятники Пушкіна та Воронцова належать до спадщини ЮНЕСКО і їх не мають права зачепити", - йдеться в дописі.
Тому жінка запрошує одеситів зібратися й почитати есе "за Пушкіна і за культуру біля пам'ятника".
Вона пропонує збиратися біля пам'ятника щонеділі, щоб показувати, що "культура не має меж і ознак національного характеру".
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Навколо монумента точаться дискусії, демонтувати його чи ні. 18 листопада пам'ятник облили червоною фарбою. Мерія Одеси хоче провести місцеве голосування, щоб одесити самі визначили, чи зносити монумент.
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