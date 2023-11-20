"Закон мені все дозволяє": під Одесою спалахнув новий мовний скандал

У місті Чорноморськ Одеської області спалахнув новий мовний скандал у магазині техніки "Мобілочка". Покупниця ввічливо попросила продавця спілкуватися з нею українською. У відповідь вона отримала нахабну відмову та заяви, що у Чорноморську всі говорять російською мовою.

Як далі розвивалися події у цьому скандалі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на відео блогера Ganul у його Telegram-каналі.

Продавець магазину "Мобілочка" відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою. Вона сказала, що народилася у Чорноморську і все життя розмовляє російською мовою, як і все у цьому місті.

"Я народилася тут, у Чорноморську, і тут у нас усі розмовляють російською мовою. Я зараз викличу кнопку, і вас забере охорона, і все", - заявила жінка клієнтці.

Далі вона зазначила, що клієнтка не має права знімати її на телефон, оскільки вона знаходиться на приватній території. На те, що клієнтка пообіцяла написати скаргу, продавець не відреагувала. Клієнтка нагадала їй, що за законом вона повинна обслуговувати покупців державною мовою.

"В Україні ми можемо розмовляти, як хочемо. Ясно, западенці", - грубо відповіла продавець клієнтці.

Покупниця спробувала з'ясувати, яка різниця, звідки клієнти магазину, але знову отримала грубість у відповідь.

"Військові воюють зараз в Україні та розмовляють російською. І вже було багато відео, де вони посилають тих, хто не дає людям розмовляти тією мовою, якою вони хочуть", - заявила продавець.

На що дівчина-клієнт зазначила, що будь-якою мовою можна розмовляти вдома, з друзями та рідними, але магазин - це громадське місце, де має вестись обслуговування українською мовою.

"Закон мені все дозволяє, я народилася у вільній Україні", - додала продавець.

Потім вона сказала, що практично не знає українську мову і не хоче її перекручувати, тому змушена говорити російською.

"Я не хочу говорити суржиком. Хто хоче перейти - той переходить. Якщо ви хочете, щоб я говорила добре українською мовою, сплатіть мені курси власним коштом", - заявила продавець клієнтці.

Клієнтка також викликала поліцію до магазину, але патрульні на порушення не відреагували. Хіба що прийняли заяву. А потім у магазин приїхала охорона, яка розмовляла грубо і російською мовою, а потім почала розповідати про російськомовних військових.

Але й на цьому історія не закінчилась. Блогер попросив своїх друзів відвідати магазин "Мобілочка" та провести з продавцем виховну бесіду. Після цього та записала свої щирі вибачення.

Також магазин отримає штраф від поліції та мовного омбудсмена.