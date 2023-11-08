"Позоріщє родіни": одеситка обматюкала воїна ЗСУ та насміхалася з його поранення (відео)

В Одесі жінка обматюкала військового ЗСУ та погрожувала йому газовим балончиком, бо їй не сподобалося, як той припаркував авто. Жінка також насміхалась із контузії воїна та кричала, що він пішов на фронт через велику зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео каналу "ЗупиниЛося" на YouTube .

Що спричинило конфлікт між одеситкою та військовим

За словами ведучого програми Костянтина Андріюка, воїн ЗСУ запаркував своє авто, але жінкам, чиє авто стояло поруч, здалося, що їм надто мало місця, щоб вони могли комфортно відкрити двері свого авто і сісти за кермо. Одеситки почали сперечатися із військовим і матюкати його. Під час сварки жінки назвали воїна "позорищем родины".

Одна із жінок почала знімати конфлікт на камеру та зневажливо висловлюватись щодо поранення воїна.

"Військовий отримав поранення на фронті, щоб ця жінка могла собі записувати відео в Одесі. І вона ще має нахабство запитувати: "Мальчик, тебе сколько лет?" - коментує Андріюк.

При цьому ведучий додав, що військовий після того, як його спровокували, не стримався і вдарив по боковому дзеркалу авто одеситки, але не розбив його. Він навіть був готовий дочекатися поліцію та компенсувати усю шкоду, згідно з законом.

Втім, жінки почали вимагати оплату уже на місці і навіть погрожували застосувати проти військового газовий балончик.

Також одеситки докоряли воїну, що він пішов воювати за гроші, бо той начебто хотів отримувати зарплату у розмірі 120 тис. грн в місяць.

"Це ж на якому рівні розвитку треба бути, щоб нести таку дичину", - каже ведучий.

Зазначимо, що як саме закінчився конфлікт, поки невідомо. Андріюк намагався зв'язатись із військовим, але не отримав відповіді.