В Одессе проведут вечер чтения сочинений Пушкина. Украинцы хотят пригласить СБУ

В Одессе собираются провести вечер чтения сочинений Пушкина. Украинцы не в восторге от этой идеи и хотят пригласить СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Екатерины Богачинской в Facebook.
"Тема Пушкина в Одессе меня не оставляет. Только что позвонил мне папа Жора, а звонит он мне только в случае вопросов жизни и смерти и взволнованным голосом произнес: "Я только что читал "Вечернюю Одессу" и там было написано, что Памятники Пушкина и Воронцова принадлежат к наследию ЮНЕСКО и их не имеют права задеть", - говорится в посте.
Поэтому женщина приглашает одесситов собраться и почитать эссе "за Пушкина и за культуру у памятника".
Она предлагает собираться у памятника по воскресеньям, чтобы показывать, что "культура не имеет границ и признаков национального характера".
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Вокруг монумента ведутся дискуссии, демонтировать его или нет. 18 ноября памятник облили красной краской. Мэрия Одессы хочет провести местное голосование, чтобы одесситы сами определили, сносить ли монумент.
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