В Одесі проведуть вечір читання творів Пушкіна. Українці хочуть запросити СБУ
В Одесі збираються провести вечір читання творів Пушкіна. Українці не в захваті від цієї ідеї та хочуть запросити СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сторінку Катерини Богачинської у Facebook.
Що відомо
Тема Пушкіна в Одесі мене не залишає. Щойно подзвонив мені тато Жора, а дзвонить він мені тільки у разі питань життя і смерті й схвильованим голосом промовив: "Я щойно читав "Вечірню Одесу" і там було написано, що Пам'ятники Пушкіна та Воронцова належать до спадщини ЮНЕСКО і їх не мають права зачепити", - йдеться в дописі.
Тому жінка запрошує одеситів зібратися й почитати есе "за Пушкіна і за культуру біля пам'ятника".
Вона пропонує збиратися біля пам'ятника щонеділі, щоб показувати, що "культура не має меж і ознак національного характеру".
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Реакція одеситів
- "Росіяни намагаються стерти Одесу з лиця землі, а їб*нуті прославляють головного оспівувача імперії. Що має в голові бути не уявляю".
- "Ви взагалі адекватна людина чи працюєте свідомо на збереження російської та ворожої культури на території України? Правильно казав Петлюра про своїх гнид в Україні. Сподіваюсь, що СБУ відреагує і проведе вам розмову про російську культуру в Україні, яка є окупаційною".
- "Читайте, біснуйтесь, а Одеса це Україна!!! Вже ніколи не буде в Одесі москальської ностальгії..."
- "Приходьте, любителі Пушкіна. СБУ теж з радістю доєднається на цей шабаш любителів "руського міра".
- "Росія сильно постаралася і продовжує, щоб російські письменники, поети та діячі мистецтв в Україні стали символом колоніалізму. Тому що Пушкін, хотів він цього чи ні, зараз бере участь у гібридній війні в частині культурного завоювання".
- "Культура не має кордонів? Має. Національна культура існує, якщо у нації є своя країна і держава. Культури без кордонів нема. Це ілюзія".
Пам'ятник Пушкіну в Одесі
Навколо монумента точаться дискусії, демонтувати його чи ні. 18 листопада пам'ятник облили червоною фарбою. Мерія Одеси хоче провести місцеве голосування, щоб одесити самі визначили, чи зносити монумент.
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