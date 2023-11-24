В Одессе проведут вечер чтения сочинений Пушкина. Украинцы хотят пригласить СБУ
В Одессе собираются провести вечер чтения сочинений Пушкина. Украинцы не в восторге от этой идеи и хотят пригласить СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Екатерины Богачинской в Facebook.
Что известно
"Тема Пушкина в Одессе меня не оставляет. Только что позвонил мне папа Жора, а звонит он мне только в случае вопросов жизни и смерти и взволнованным голосом произнес: "Я только что читал "Вечернюю Одессу" и там было написано, что Памятники Пушкина и Воронцова принадлежат к наследию ЮНЕСКО и их не имеют права задеть", - говорится в посте.
Поэтому женщина приглашает одесситов собраться и почитать эссе "за Пушкина и за культуру у памятника".
Она предлагает собираться у памятника по воскресеньям, чтобы показывать, что "культура не имеет границ и признаков национального характера".
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Реакция одесситов
- "Росіяни намагаються стерти Одесу з лиця землі, а їб*нуті прославляють головного оспівувача імперії. Що має в голові бути не уявляю".
- "Ви взагалі адекватна людина чи працюєте свідомо на збереження російської та ворожої культури на території України? Правильно казав Петлюра про своїх гнид в Україні. Сподіваюсь, що СБУ відреагує і проведе вам розмову про російську культуру в Україні, яка є окупаційною".
- "Читайте, біснуйтесь, а Одеса це Україна!!! Вже ніколи не буде в Одесі москальської ностальгії..."
- "Приходьте, любителі Пушкіна. СБУ теж з радістю доєднається на цей шабаш любителів "руського міра".
- "Росія сильно постаралася і продовжує, щоб російські письменники, поети та діячі мистецтв в Україні стали символом колоніалізму. Тому що Пушкін, хотів він цього чи ні, зараз бере участь у гібридній війні в частині культурного завоювання".
- "Культура не має кордонів? Має. Національна культура існує, якщо у нації є своя країна і держава. Культури без кордонів нема. Це ілюзія".
Памятник Пушкину в Одессе
Вокруг монумента ведутся дискуссии, демонтировать его или нет. 18 ноября памятник облили красной краской. Мэрия Одессы хочет провести местное голосование, чтобы одесситы сами определили, сносить ли монумент.
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