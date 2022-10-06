В Одесі бійці ДСНС врятували котика, який потрапив у халепу: як це було

В Одесі рятувальники на спецтехніці приїхали рятувати кота, який потрапив у халепу. Тварина якимось чином опинилася на вершині високого дерева і не могла самостійно спуститися. Рятувальна операція завершилася благополучно - мурзатого бідолаху повернули на землю.

Про це 6 жовтня передали у прес-службі ГУ ДСНС України в Одеській області.

Кіт підкорював десятиметрову висоту біля парку імені Тараса Шевченка на вулиці Маразліївській у Приморському районі міста. Він опинився на гілках на рівні краю ліхтарного стовпа. Шлях униз виявився для котика непереборним випробуванням, і він став жалібно нявкати. Небайдужі перехожі звернулися до Служби Порятунку.

"За лічені хвилини рятувальники прибули на місце та за допомогою автодрабини піднялися до переляканого котика і спустили бідолашного "з небес на землю"", - йдеться у публікації.

Також у ДСНС опублікували фото та відео, як діставали хвостатого дереволаза.

В Одесі врятували кота, який піднявся на дерево на висоту і не міг спуститися (фото: facebook.com/DSNSODE)

На кадрах видно, що один із рятувальників піднімався до кота драбиною і ще двоє розтягли страховку внизу, на випадок, якщо тварина не втримається і впаде.

На щастя, мурзатого вдалося спокійно й акуратно зняти з дерева і спустити автодрабиною вниз.

"Котик досі не може відійти від шоку, тихесенько сидить на руках свого рятувальника і не хоче відпускати", - додали до ДСНС.

Одеські рятувальники зняли на спецтехніці кота з верхівки дерева біля парку ім. Тараса Шевченка (фото: facebook.com/DSNSODE)

Судячи з доглянутого вигляду - цей кіт не дворовий і в нього, напевно, є хазяїн. Можна припустити, що видертися на таку висоту тварину підштовхнув або азарт мисливця на птахів, або він сам рятувався від собак і перестарався, піднімаючись стовбуром у пошуках безпечного місця.

Відео: в Одесі бійці ДСНС провели рятувальну операцію, спустивши котика з верхівки дерева