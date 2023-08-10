На Одещині голодний алабай вбив 38-річну власницю: деталі трагедії

Деталі трагедії

9 серпня приблизно о 16:30 до місцевого відділення поліції зателефонували медики. Лікарів викликали сусіди, коли побачили, як на подвір'ї поруч середньоазіатська вівчарка, або алабай, напав на жінку.

Коли "швидка" приїхала, не змогла зайти на подвір'я, адже пес сидів там і продовжував агресивно поводитися.

На місце події прибула оперативна група Болградського відділу поліції. Для того, щоб дібратися до жінки, правоохоронці вимушені були застосувати табельну зброю проти собаки.

На момент приїзду всіх служб жінка була вже мертва та з численними ранами. Чому алабай напав на неї - достеменно невідомо. Трагедію кваліфікують як нещасний випадок.

Алабай - це досить агресивна порода, тому їх потрібно виховувати та тренувати (фото: Вікіпедія)

Видання "Бессарабія.ua" пише, що чоловік загиблої декілька днів не міг приїхати до будинку, щоб погодувати собак, тому це зробила дружина. Але така версія не має підтвердження.

Видання "Махала" додає, що свідком трагедія стала неповнолітня донька жінки. Родина жила в Болграді, а дім в Табаках використовувала для розведення собак бійцівської породи.

Журналісти видання Topor повідомили, що правоохоронці підтвердили факт трагедії й деталі опублікують згодом.

Що відомо про породу алабай

Середньоазійська вівчарка чи туркменський алабай - давня порода собак, створена у регіонах Середньої Азії.

Ці собаки здаються неповороткими й навіть повільними та дуже спокійними. Але вони мають дещо агресивний характер, дуже чутливі й здатні на блискавичний стрибок. Тому від початку їх приручили, щоб захищати стадо від вовків.

Кінологи радять заводити алабая тільки якщо ви готові приділяти достатньо часу на його виховання та тренування. Адже інакше такий собака не матиме поваги до свого господаря та може з легкістю напасти.