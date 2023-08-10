В Одесской области голодный алабай убил 38-летнюю владелицу: детали трагедии

Детали трагедии

9 августа примерно в 16:30 в местное отделение полиции позвонили медики. Врачей вызвали соседи, когда увидели, как во дворе рядом среднеазиатская овчарка, или алабай, напал на женщину.

Когда "скорая" приехала, не смогла зайти во двор, ведь пес сидел там и продолжал агрессивно вести себя.

На место происшествия прибыли оперативная группа Болградского отдела полиции. Для того чтобы добраться до женщины, правоохранители вынуждены были применить табельное оружие против собаки.

К моменту приезда всех служб женщина была уже мертва и с многочисленными ранами. Почему алабай напал на нее - доподлинно неизвестно. Трагедию квалифицируют как несчастный случай.

Алабай - это достаточно агрессивная порода, поэтому их нужно воспитывать и тренировать (фото: Википедия)

Издание "Бессарабія.ua" пишет, что муж погибшей несколько дней не мог приехать в дом, чтобы покормить собак, поэтому это сделала жена. Но такая версия не подтверждается.

Издание "Махала" добавляет, что свидетелем трагедия стала несовершеннолетняя дочь женщины. Семья жила в Болграде, а дом в Табаках использовала для разведения собак бойцовской породы.

Журналисты издания Topor сообщили, что правоохранители подтвердили факт трагедии и детали опубликуют впоследствии.

Что известно о породе алабай

Среднеазиатская овчарка или туркменский алабай - древняя порода собак, созданная в регионах Средней Азии.

Эти собаки кажутся неповоротливыми, медленными и очень спокойными. Но у них несколько агрессивный характер, они очень чувствительные и способны на молниеносный скачок. Поэтому с самого начала их приручили, чтобы защищать стадо от волков.

Кинологи советуют заводить алабая только если вы готовы уделять достаточно времени на его воспитание и тренировки. Ведь иначе такая собака не будет уважать своего хозяина и может с легкостью напасть.