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На вулицях Києва труять щурів: що потрібно знати власникам собак

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Київ, П'ятниця 04 серпня 2023 09:35
На вулицях Києва труять щурів: що потрібно знати власникам собак Фото: У Києві труять щурів (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві на центральних вулицях почали боротися із пацюками. Для гризунів розкидають м'ясо з м'ясним фаршем, щоб спричинити їхню смерть. Такі приманки можуть бути небезпечними для собак.

Як вони виглядають, розповіли у Telegram-каналі "Киевский движ".

У Києві труять щурів

Власників собак просять звернути особливу увагу на безпеку улюбленців. Також повідомляють, що вже відомо про кілька випадків отруєння собак у Києві цією отрутою.

На фото ви можете побачити, як виглядає пакетик з отрутою. Його знайшли на Хрещатику.

На вулицях Києва труять щурів: що потрібно знати власникам собакУ Києві труять щурів м'ясним фаршем з отрутою (фото: Telegram/Київський рух)

Що робити, якщо ви побачили отруту на вулиці

Для того, щоб собака не з'їв або не облизав на вулиці щось не те, перед прогулянкою на нього можна надіти намордник-кошик. Проте все ж таки шанс того, що тварина може вдихнути небезпечну речовину, залишається.

Як розпізнати отруєння – основні симптоми

Симптомами отруєння є:

  • анемічність слизових, поява на них крововиливів
  • кровотечі з носа, рота, анального отвору
  • пронос і блювання з домішками крові
  • загальна слабкість, відмова від їжі
  • судоми

Отрута порушує роботу системи зсідання крові. Симптоми виявляються від кількох годин до доби.

При появі якогось із вищеперелічених симптомів потрібно обов'язково дзвонити до ветеринарної клініки та везти туди тварину.

Як ми раніше писали, у Києві зафіксували найбільшого сірого щура у світі.

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Київ