В обтислому боді та шкіряному пальто: Віра Брежнєва похизувалася стрункими ногами у новій фотосесії

"Привіт, я твоя нова сусідка", - йдеться у підписі до фото.

На знімках 42-річна співачка продемонструвала підтягнуту постать у коричневому боді та чорному шкіряному пальті. Свій образ вона доповнила туфлями з гострими носками.

Образ Брежнєвої (фото: instagram.com/ververa)

Завершити лук співачка вирішила природним макіяжем та зачіскою. Волосся вона зібрала у високий пучок на потилиці, залишивши лише декілька довгих пасм біля чубчика.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

На інших фото вона показала ще один образ – цього разу у пальті в клітку та з масивним чокером на шиї. Другу цибулю вона доповнила високими ботами-ботфортами.

Другий образ Брежнєвої (фото: instagram.com/ververa)

Як відреагували у мережі

Підписники співачки відразу почали коментувати нову публікацію, ставити Брежнєвій смайли у вигляді вогників і сердець. Багато хто також відзначив, що в цьому образі вона схожа на французьку кіноактрису Бріжит Бардо:

"Дуже красива"

"На автоматі перегортала та натискала "лайк" на кожну"

"Як же вам пасує ця гривка"

"Wow"

"Красуня"

"Українська Бріжит Бардо"

"Бріжит Бардо в молодості"

"Схожа на Бріжит Бардо"

"Шикарна".

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Зазначимо, що Брежнєва тривалий час будувала кар'єру в Росії, проте після повномасштабного вторгнення виїхала із країни. Спершу жила в Італії, а потім повернулася до України.

Співачка довгий час була одружена з музичним продюсером Костянтином Меладзе, проте кілька років тому вони розлучилися.

У 2023 році Брежнєва повернулася до України. Нещодавно її застали з новий бойфрендом на концерті популярного українського гурту.

До речі, артистка підтвердила чутки, що вона вже не одна.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)