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В обтислому боді та шкіряному пальто: Віра Брежнєва похизувалася стрункими ногами у новій фотосесії

Четвер 05 грудня 2024 12:16
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В обтислому боді та шкіряному пальто: Віра Брежнєва похизувалася стрункими ногами у новій фотосесії Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Катерина Собкова

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно розповіла про розлучення з Костянтином Меладзе та висловилася про нові стосунки, порадувала своїх фанів новими світлинами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її пост у Instagram.

"Привіт, я твоя нова сусідка", - йдеться у підписі до фото.

На знімках 42-річна співачка продемонструвала підтягнуту постать у коричневому боді та чорному шкіряному пальті. Свій образ вона доповнила туфлями з гострими носками.

В обтислому боді та шкіряному пальто: Віра Брежнєва похизувалася стрункими ногами у новій фотосесії

Образ Брежнєвої (фото: instagram.com/ververa)

Завершити лук співачка вирішила природним макіяжем та зачіскою. Волосся вона зібрала у високий пучок на потилиці, залишивши лише декілька довгих пасм біля чубчика.

В обтислому боді та шкіряному пальто: Віра Брежнєва похизувалася стрункими ногами у новій фотосесії

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

На інших фото вона показала ще один образ – цього разу у пальті в клітку та з масивним чокером на шиї. Другу цибулю вона доповнила високими ботами-ботфортами.

В обтислому боді та шкіряному пальто: Віра Брежнєва похизувалася стрункими ногами у новій фотосесіїВ обтислому боді та шкіряному пальто: Віра Брежнєва похизувалася стрункими ногами у новій фотосесії

Другий образ Брежнєвої (фото: instagram.com/ververa)

Як відреагували у мережі

Підписники співачки відразу почали коментувати нову публікацію, ставити Брежнєвій смайли у вигляді вогників і сердець. Багато хто також відзначив, що в цьому образі вона схожа на французьку кіноактрису Бріжит Бардо:

  • "Дуже красива"
  • "На автоматі перегортала та натискала "лайк" на кожну"
  • "Як же вам пасує ця гривка"
  • "Wow"
  • "Красуня"
  • "Українська Бріжит Бардо"
  • "Бріжит Бардо в молодості"
  • "Схожа на Бріжит Бардо"
  • "Шикарна".

В обтислому боді та шкіряному пальто: Віра Брежнєва похизувалася стрункими ногами у новій фотосесії

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Зазначимо, що Брежнєва тривалий час будувала кар'єру в Росії, проте після повномасштабного вторгнення виїхала із країни. Спершу жила в Італії, а потім повернулася до України.

Співачка довгий час була одружена з музичним продюсером Костянтином Меладзе, проте кілька років тому вони розлучилися.

У 2023 році Брежнєва повернулася до України. Нещодавно її застали з новий бойфрендом на концерті популярного українського гурту.

До речі, артистка підтвердила чутки, що вона вже не одна.

В обтислому боді та шкіряному пальто: Віра Брежнєва похизувалася стрункими ногами у новій фотосесії

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Раніше Віра Брежнєва повернулася до України та змінила професію.

Також Брежнєву рознесли за еротичний кліп на українську пісню.

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