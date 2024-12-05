В обтягивающем боди и кожаном пальто: Вера Брежнева похвасталась стройными ногами в новой фотосессии

Певица Вера Брежнева, которая недавно рассказала о разводе с Константином Меладзе и высказалась о новых отношениях, порадовала своих фанов новыми снимками.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram .

"Привет, я твоя новая соседка", - сказано в подписи к фото.

На снимках 42-летняя певица продемонстрировала подтянутую фигуру в коричневом боди и черном кожаном пальто. Свой образ она дополнила туфлями с острым носком.

Образ Брежневой (фото: instagram.com/ververa)

Завершить лук певица решила естественным макияжем и прической. Волосы она собрала в высокий пучок на затылке, оставив лишь несколько длинных прядей возле челки.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

На других фото она показала еще один образ - на этот раз в пальто в клетку и с массивным чокером на шее. Второй лук она дополнила высокими сапогами-ботфортами.

Второй образ Брежневой (фото: instagram.com/ververa)

Как отреагировали в сети

Подписчики певицы тут же принялись комментировать новую публикацию, ставить Брежневой смайлы в виде огоньков и сердечек. Многие также отметили, что в этом образе она похожа на французскую киноактрису Брижит Бардо:

"Очень красивая"

"На автомате перелистывала и нажимала "лайк" на каждую"

"Как же вам идет эта челка"

"Wow"

"Красавица"

"Украинская Брижит Бардо"

"Брижит Бардо в молодости"

"Похожа на Брижит Бардо"

"Шикарная".

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Отметим, что Брежнева долгое время строила карьеру в России, однако после полномасштабного вторжения выехала из страны. Сначала жила в Италии, а затем вернулась в Украину.

Певица долгое время была в браке с музыкальным продюсером Константином Меладзе, однако несколько лет назад они расстались.

В 2023 году Брежнева вернулась в Украину. Недавно ее застали с новый бойфрендом на концерте популярной украинской группы.

К слову, артистка подтвердила слухи, что она уже не одна.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)