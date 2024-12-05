В обтягивающем боди и кожаном пальто: Вера Брежнева похвасталась стройными ногами в новой фотосессии
Певица Вера Брежнева, которая недавно рассказала о разводе с Константином Меладзе и высказалась о новых отношениях, порадовала своих фанов новыми снимками.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram.
"Привет, я твоя новая соседка", - сказано в подписи к фото.
На снимках 42-летняя певица продемонстрировала подтянутую фигуру в коричневом боди и черном кожаном пальто. Свой образ она дополнила туфлями с острым носком.
Образ Брежневой (фото: instagram.com/ververa)
Завершить лук певица решила естественным макияжем и прической. Волосы она собрала в высокий пучок на затылке, оставив лишь несколько длинных прядей возле челки.
Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
На других фото она показала еще один образ - на этот раз в пальто в клетку и с массивным чокером на шее. Второй лук она дополнила высокими сапогами-ботфортами.
Второй образ Брежневой (фото: instagram.com/ververa)
Как отреагировали в сети
Подписчики певицы тут же принялись комментировать новую публикацию, ставить Брежневой смайлы в виде огоньков и сердечек. Многие также отметили, что в этом образе она похожа на французскую киноактрису Брижит Бардо:
- "Очень красивая"
- "На автомате перелистывала и нажимала "лайк" на каждую"
- "Как же вам идет эта челка"
- "Wow"
- "Красавица"
- "Украинская Брижит Бардо"
- "Брижит Бардо в молодости"
- "Похожа на Брижит Бардо"
- "Шикарная".
Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Отметим, что Брежнева долгое время строила карьеру в России, однако после полномасштабного вторжения выехала из страны. Сначала жила в Италии, а затем вернулась в Украину.
Певица долгое время была в браке с музыкальным продюсером Константином Меладзе, однако несколько лет назад они расстались.
В 2023 году Брежнева вернулась в Украину. Недавно ее застали с новый бойфрендом на концерте популярной украинской группы.
К слову, артистка подтвердила слухи, что она уже не одна.
Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)