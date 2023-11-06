Обстріляли вдруге. Що відомо про Одеський національний художній музей, який знищує Росія (фото)

Вночі 6 листопада Росія обстріляла Одесу . Внаслідок цього пошкоджено 20 багатоквартирних будинків, понад два десятки автомобілів, інфраструктура. Зокрема, вже вдруге пошкоджень зазнає Одеський національний художній музей.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Вікіпедія, Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Facebook-сторінка Одеського національного художнього музею.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що відомо про цю пам'ятку української культури.

Історія музею

Музей відкрили 6 листопада 1899 року завдяки Одеському товариству витончених мистецтв. Збирати колекцію музею розпочали з картин, які передала Імперська академія мистецтв у Петербурзі.

У 2021 році музей отримав статус національного. У тому ж році музей передали у власність держави.

За всі роки існування музей мав 11 назв, які змінювали ледь не кожного десятиліття. Сучасну назву він отримав у 2021 році.

Одеський національний художній музей (фото: facebook.com/onfam.ua)

Експозиція Одеського національного художнього музею налічує кілька десятків експонатів. Серед найбільш визначних художніх картин:

офіційний портрет Катерини II на повен зріст

портрет полковника Пальменбаха

портрет невідомого юнака (Орест Кіпренський, 1-ша чверть XIX століття)

портрет Н. Оболенської

портрет Н. Габаєвої

портрет дружини (Борис Кустодієв)

Дещо пізніше в музею почали з'являтися пейзажі, зокрема, Івана Айвазовського та Івана Шишкіна. До слова у 2005 році з музею викрали картину Івана Айвазовського "Морський вид". У будинок музею грабіжники проникнули через розбите вікно. Роботу було повернуто в січні 2006 року.

Крім того, в одній з підземних галерей збереглися унікальні декоративні розписи швейцарських майстрів, які датуються 1895 роком.

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20 липня 2023 року будівля музею вперше постраждала внаслідок обстрілів росіян.

Вдруге це сталося в ніч на 5 листопада 2023 року в результаті російської ракетної атаки по середмістю Одеси.

"У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки удару російської ракети по музею (фото: facebook.com/onfam.ua)

Сьогодні музей відзначає свій 124 день народження. Наразі музей зачинено, виставки також перенесені. Серед постраждалих експозицій: