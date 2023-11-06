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Нічний обстріл Одеси: кількість поранених зросла до 8

Одеса, Понеділок 06 листопада 2023 08:52
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Нічний обстріл Одеси: кількість поранених зросла до 8 Фото: кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 8 людей (t.me/odeskaODА)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки росіян по Одесі зросла до 8 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними Кіпера, троє постраждалих з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено.

Наразі вони у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їх стан стабільний.

Як повідомили в ДСНС, у центрі міста вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.

Фото: наслідки обстрілу Одеси (facebook.com/DSNSODE)

Обстріл Одеси

Увечорі та вночі РФ в черговий раз атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", дві керовані ракети Х-31 і 22 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Удари були нанесені за припортовою інфраструктурою Одеської області та об'єктами цивільної інфраструктури Херсона.

Через удар по припортової інфраструктури в Одеській області пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку та автомобілі із зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.

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