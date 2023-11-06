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Обстреляли во второй раз. Что известно об Одесском национальном художественном музее, который уничтожает Россия (фото)

Одесса, Понедельник 06 ноября 2023 10:10
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Обстреляли во второй раз. Что известно об Одесском национальном художественном музее, который уничтожает Россия (фото) Одесский национальный художественный музей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Ночью 6 ноября Россия обстреляла Одессу. В результате повреждено 20 многоквартирных домов, более двух десятков автомобилей, инфраструктура. В частности, уже второй раз повреждения терпит Одесский национальный художественный музей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом памятнике украинской культуры.

При подготовке материала использовались источники: Википедия, Telegram-канал главы Одесского ОВА Олега Кипера, Facebook-страница Одесского национального художественного музея.

История музея

Музей был открыт 6 ноября 1899 года благодаря Одесскому обществу изящных искусств. Собирать коллекцию музея начали с картин, которые передала Имперская академия искусств в Петербурге.

В 2021 году музей получил статус национального. В том же году музей передали в собственность государства.

За все годы существования у музея было 11 названий, которые меняли чуть ли не каждое десятилетие. Современное название он получил в 2021 году.

Обстреляли во второй раз. Что известно об Одесском национальном художественном музее, который уничтожает Россия (фото)Обстреляли во второй раз. Что известно об Одесском национальном художественном музее, который уничтожает Россия (фото)Обстреляли во второй раз. Что известно об Одесском национальном художественном музее, который уничтожает Россия (фото)

Одесский национальный художественный музей (фото: facebook.com/onfam.ua)

Экспозиция Одесского национального художественного музея насчитывает несколько десятков экспонатов. Среди наиболее выдающихся художественных картин:

  • официальный портрет Екатерины II во весь рост
  • портрет полковника Пальменбаха
  • портрет неизвестного юноши (Орест Кипренский, 1-я четверть XIX века)
  • портрет Н. Оболенской
  • портрет Н. Габаевой
  • портрет жены (Борис Кустодиев)

Несколько позже в музее начали появляться пейзажи, в частности, Ивана Айвазовского и Ивана Шишкина. К слову, в 2005 году из музея похитили картину Ивана Айвазовского "Морской вид". В здание музея грабители проникли через разбитое окно. Работа была возвращена в январе 2006 года.

Кроме того, в одной из подземных галерей сохранились уникальные декоративные росписи швейцарских мастеров, датируемые 1895 годом.

Россия уничтожает культурный код Украины

20 июля 2023 года здание музея впервые пострадало в результате обстрелов россиян.

Во второй раз это произошло в ночь на 5 ноября 2023 года в результате российской ракетной атаки по центру Одессы.

"В здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла. Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения очередного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО", - написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Обстреляли во второй раз. Что известно об Одесском национальном художественном музее, который уничтожает Россия (фото)Обстреляли во второй раз. Что известно об Одесском национальном художественном музее, который уничтожает Россия (фото)Обстреляли во второй раз. Что известно об Одесском национальном художественном музее, который уничтожает Россия (фото)Обстреляли во второй раз. Что известно об Одесском национальном художественном музее, который уничтожает Россия (фото)Обстреляли во второй раз. Что известно об Одесском национальном художественном музее, который уничтожает Россия (фото)Обстреляли во второй раз. Что известно об Одесском национальном художественном музее, который уничтожает Россия (фото)

Последствия удара российской ракеты по музею (фото: facebook.com/onfam.ua)

Сегодня музей отмечает свой 124-й день рождения. В настоящее время музей закрыт, выставки также перенесены. Среди пострадавших экспозиций:

  • Маргит и Романа Сельских "Солнце заката / Sol occidens" из коллекции Эдуарда Дымшица
  • Борис Айзенберг "Цветы по отвалам"
  • работы Александра Грехова
  • Стас Желобнюк "Black Sea"
  • Владимир Семков "Радость"
  • Альбина Ялоза "Алтарь небесного войска"
  • Kinder Album "Большие луга, обильные травы"

Напомним, что в ночь на 23 июля Россия нанесла ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Тогда святыня была частично разрушена.

Мы также сообщали о гибели на фронте Юрия Глодана, чью семью убила российская ракета. В апреле 2022 года мужчина потерял жену, тещу и 3-месячную дочь.

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