Обстрел Запорожской АЭС. Показали видео с последствиями штурма

Ночью 4 марта российские оккупанты обстреляли первый энергоблок Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. В результате на станции вспыхнул пожар.

Видео последствий штурма было опубликовано на странице "Энергоатом".

В частности, на видео видно, что в результате обстрела в потолке и в стенах дыры. Также на полу лежат снаряды.

"Переходная эстакада из спецкорпуса на блоки Запорожской АЭС. Контролируемая зона. Напротив энергоблока №3", - говорится в сообщении.

Добавим, после обстрелов и пожара на Запорожской АЭС в городе Энергодар отсутствует теплоснабжение.

Отмечается, что ориентированная дата возобновления теплоснабжения - 5 марта.