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Обстрел Запорожской АЭС. Показали видео с последствиями штурма

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Пятница 04 марта 2022 19:57
Обстрел Запорожской АЭС. Показали видео с последствиями штурма Последствия штурма Запорожской АЭС (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Ночью 4 марта российские оккупанты обстреляли первый энергоблок Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. В результате на станции вспыхнул пожар.

Видео последствий штурма было опубликовано на странице "Энергоатом".

В частности, на видео видно, что в результате обстрела в потолке и в стенах дыры. Также на полу лежат снаряды.

"Переходная эстакада из спецкорпуса на блоки Запорожской АЭС. Контролируемая зона. Напротив энергоблока №3", - говорится в сообщении.

Добавим, после обстрелов и пожара на Запорожской АЭС в городе Энергодар отсутствует теплоснабжение.

Отмечается, что ориентированная дата возобновления теплоснабжения - 5 марта.

Ранее сообщалось, что среди персонала Запорожской АЭС погибших и раненых нет.

Также писали, что радиационный фон на Запорожской АЭС в норме.

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Запорожская АЭС
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