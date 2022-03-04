Обстрел Запорожской АЭС. Показали видео с последствиями штурма
Ночью 4 марта российские оккупанты обстреляли первый энергоблок Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. В результате на станции вспыхнул пожар.
Видео последствий штурма было опубликовано на странице "Энергоатом".
В частности, на видео видно, что в результате обстрела в потолке и в стенах дыры. Также на полу лежат снаряды.
"Переходная эстакада из спецкорпуса на блоки Запорожской АЭС. Контролируемая зона. Напротив энергоблока №3", - говорится в сообщении.
Добавим, после обстрелов и пожара на Запорожской АЭС в городе Энергодар отсутствует теплоснабжение.
Отмечается, что ориентированная дата возобновления теплоснабжения - 5 марта.
Ранее сообщалось, что среди персонала Запорожской АЭС погибших и раненых нет.
Также писали, что радиационный фон на Запорожской АЭС в норме.
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