Среди персонала Запорожской АЭС погибших и раненых нет

Среди персонала Запорожской АЭС, которую в ночь с 3 на 4 марта оккупационные войска обстреляли , потерь нет.

Об этом сообщили в Госатомрегулирование.

Сейчас площадка Запорожской АЭС захвачена оккупантами. В результате обстрелов из артиллерийского оружия промплощадки ЗАЭС нанесено такие повреждения:

повреждено здание реакторного отделения энергоблока № 1 ЗАЭС;

в район размещения площадки Сухого хранилища отработанного ядерного топлива попало 2 артиллерийских снаряда.

"Степень повреждений конструкций и систем ядерных установок и их влияние на безопасность требует дополнительных оценок по результатам тщательных обследований специальными службами эксплуатирующей организации", - добавили в ведомстве.

Кроме того из-за пожара значительные повреждения получили здание учебно-тренировочного центра, размещенное в непосредственной близости к промышленной площадке ЗАЭС.

Оперативный персонал, который на момент захвата российскими войсками площадки ЗАЭС находился на смене, вынужден был продолжать работать на своих рабочих местах более суток.

К счастью, среди персонала ЗАЭС погибших и раненых нет. Часть персонала на фоне стресса получали медицинскую помощь.

Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию несмотря на давление вооруженных военных.

Состояние энергоблоков сейчас такое:

Энергоблок № 1: планово-предупредительный ремонт.

Энергоблок № 2: сейчас работает для обеспечения собственных потребностей.

Энергоблок № 3: отключен от сети, проводятся работы по расхолаживанию ядерной установки и переводу в состояние холодного останова.

Энергоблок № 4: в работе, электрическая мощность увеличена до 825 МВт, продолжается нагрузка энергоблока.

Энергоблоки № 5, 6: проводится расхолаживание ядерных установок.

Изменений радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационный гамма фон находится в пределах нормальных показателей.

Отметим, что ранее Давид Арахамия заявлял, что кадыровцы застрелили несколько сотрудников Запорожской АЭС.