Среди персонала Запорожской АЭС погибших и раненых нет
Среди персонала Запорожской АЭС, которую в ночь с 3 на 4 марта оккупационные войска обстреляли, потерь нет.
Об этом сообщили в Госатомрегулирование.
Сейчас площадка Запорожской АЭС захвачена оккупантами. В результате обстрелов из артиллерийского оружия промплощадки ЗАЭС нанесено такие повреждения:
- повреждено здание реакторного отделения энергоблока № 1 ЗАЭС;
- в район размещения площадки Сухого хранилища отработанного ядерного топлива попало 2 артиллерийских снаряда.
"Степень повреждений конструкций и систем ядерных установок и их влияние на безопасность требует дополнительных оценок по результатам тщательных обследований специальными службами эксплуатирующей организации", - добавили в ведомстве.
Кроме того из-за пожара значительные повреждения получили здание учебно-тренировочного центра, размещенное в непосредственной близости к промышленной площадке ЗАЭС.
Оперативный персонал, который на момент захвата российскими войсками площадки ЗАЭС находился на смене, вынужден был продолжать работать на своих рабочих местах более суток.
К счастью, среди персонала ЗАЭС погибших и раненых нет. Часть персонала на фоне стресса получали медицинскую помощь.
Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию несмотря на давление вооруженных военных.
Состояние энергоблоков сейчас такое:
- Энергоблок № 1: планово-предупредительный ремонт.
- Энергоблок № 2: сейчас работает для обеспечения собственных потребностей.
- Энергоблок № 3: отключен от сети, проводятся работы по расхолаживанию ядерной установки и переводу в состояние холодного останова.
- Энергоблок № 4: в работе, электрическая мощность увеличена до 825 МВт, продолжается нагрузка энергоблока.
- Энергоблоки № 5, 6: проводится расхолаживание ядерных установок.
Изменений радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационный гамма фон находится в пределах нормальных показателей.
Отметим, что ранее Давид Арахамия заявлял, что кадыровцы застрелили несколько сотрудников Запорожской АЭС.
Напомним, что в результате вражеского штурма Запорожской АЭС погибли трое украинских военных.
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