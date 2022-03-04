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Среди персонала Запорожской АЭС погибших и раненых нет

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Энергодар, Пятница 04 марта 2022 17:02
Среди персонала Запорожской АЭС погибших и раненых нет Фото: Запорожская АЭС (uk.wikipedia.org)
Автор: Светлана Мащенко

Среди персонала Запорожской АЭС, которую в ночь с 3 на 4 марта оккупационные войска обстреляли, потерь нет.

Об этом сообщили в Госатомрегулирование.

Сейчас площадка Запорожской АЭС захвачена оккупантами. В результате обстрелов из артиллерийского оружия промплощадки ЗАЭС нанесено такие повреждения:

  • повреждено здание реакторного отделения энергоблока № 1 ЗАЭС;
  • в район размещения площадки Сухого хранилища отработанного ядерного топлива попало 2 артиллерийских снаряда.

"Степень повреждений конструкций и систем ядерных установок и их влияние на безопасность требует дополнительных оценок по результатам тщательных обследований специальными службами эксплуатирующей организации", - добавили в ведомстве.

Кроме того из-за пожара значительные повреждения получили здание учебно-тренировочного центра, размещенное в непосредственной близости к промышленной площадке ЗАЭС.

Оперативный персонал, который на момент захвата российскими войсками площадки ЗАЭС находился на смене, вынужден был продолжать работать на своих рабочих местах более суток.

К счастью, среди персонала ЗАЭС погибших и раненых нет. Часть персонала на фоне стресса получали медицинскую помощь.

Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию несмотря на давление вооруженных военных.

Состояние энергоблоков сейчас такое:

  • Энергоблок № 1: планово-предупредительный ремонт.
  • Энергоблок № 2: сейчас работает для обеспечения собственных потребностей.
  • Энергоблок № 3: отключен от сети, проводятся работы по расхолаживанию ядерной установки и переводу в состояние холодного останова.
  • Энергоблок № 4: в работе, электрическая мощность увеличена до 825 МВт, продолжается нагрузка энергоблока.
  • Энергоблоки № 5, 6: проводится расхолаживание ядерных установок.

Изменений радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационный гамма фон находится в пределах нормальных показателей.

Отметим, что ранее Давид Арахамия заявлял, что кадыровцы застрелили несколько сотрудников Запорожской АЭС.

Напомним, что в результате вражеского штурма Запорожской АЭС погибли трое украинских военных.

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Запорожская АЭС
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